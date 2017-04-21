Феттель считает, что погода в Сочи не помешает выступлению «Феррари»

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«Я не думаю, что более низкая температура в Сочи станет проблемой для нас. Мы справились с этим в Китае, где тоже было достаточно прохладно, так что я думаю, что всё будет хорошо, посмотрим.

Я ещё не знаю прогноза погоды, но он, как правило, меняется, поэтому на прогноз мы посмотрим тогда, когда уже приедем в Сочи, — приводит слова Феттеля ESPN.