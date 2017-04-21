Зрителей Гран-при России «Формулы-1» бесплатно перевезут на электричках

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«С 27 по 30 апреля в дни соревнований Гран-при России “Формула-1” в Сочи изменится расписание и график движения пригородных поездов “Ласточка”, а проезд в них станет бесплатным. На участках Сочи — Имеретинский курорт, Имеретинский курорт — Аэропорт, Сочи — Аэропорт турникетные линии будут работать в открытом режиме», — отмечается в сообщении СКЖД.

27 и 28 апреля к «Сочи Автодрому» будут курсировать 37 пар электропоездов, в основные дни гонок — 68 электричек.