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21 апреля 2017, 10:44 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Зрителей Гран-при России «Формулы-1» бесплатно перевезут на электричках

СОЧИ, 21 апреля. /ТАСС/. Проезд на электропоездах «Ласточка» в дни проведения Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» будет бесплатным. Для удобства болельщиков РЖД запустят дополнительные электрички к месту проведения соревнований, сообщила пресс- служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

27 и 28 апреля к Сочи Автодрому будут курсировать 37 пар электропоездов в основные дни гонок — 68 электричек. Увеличить
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«С 27 по 30 апреля в дни соревнований Гран-при России “Формула-1” в Сочи изменится расписание и график движения пригородных поездов “Ласточка”, а проезд в них станет бесплатным. На участках Сочи — Имеретинский курорт, Имеретинский курорт — Аэропорт, Сочи — Аэропорт турникетные линии будут работать в открытом режиме», — отмечается в сообщении СКЖД.

27 и 28 апреля к «Сочи Автодрому» будут курсировать 37 пар электропоездов, в основные дни гонок — 68 электричек.

Гран-при России пройдет в Сочи 28—30 апреля.
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