Зрителей Гран-при России «Формулы-1» бесплатно перевезут на электричках
СОЧИ, 21 апреля. /ТАСС/. Проезд на электропоездах «Ласточка» в дни проведения
Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» будет бесплатным. Для удобства болельщиков РЖД запустят дополнительные электрички к месту проведения соревнований, сообщила пресс- служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
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«С 27 по 30 апреля в дни соревнований
27 и 28 апреля к «Сочи Автодрому» будут курсировать 37 пар электропоездов, в основные дни гонок — 68 электричек.
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