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21 апреля 2017, 9:20 | Авто/мото: Формула-1 | ГТРК «Кубань»

В аэропорт Сочи продолжает прибывать оборудование для «Формулы-1»

Всего туда прилетит около шестисот тонн грузов. Это техника, оборудование для трасс и, собственно, сами суперкары. Их доставляют в разобранном состоянии.

Всего туда прилетит около шестисот тонн грузов. Это техника оборудование для трасс и собственно сами <span class=error>суперкары</span>. Их доставляют в разобранном состоянии. Увеличить
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В аэропорту Сочи каждый день приземляются самолеты с оборудованием для проведения гонок «Формула-1». Всего туда прилетит около шестисот тонн грузов.

Это техника, оборудование для трасс и, собственно, сами суперкары. Их доставляют в разобранном состоянии. Детали авто находятся в специальных контейнерах.

Доставка идет на грузовых двухэтажных самолетах «Боинг». По словам специалистов, сейчас важно быстро принять багаж и оформить необходимые документы.

— С помощью данного комплекса осуществляется досмотр прибывающих товаров. Проводится рентген. С помощью рентгеновских лучей осуществляется просвечивание и делается вывод, соответствует данный груз или не соответствует, — рассказал Андрей Онипко, начальник таможенного поста аэропорта «Сочи».

После прохождения всех пограничных и таможенных формальностей груз направят на автодром.
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