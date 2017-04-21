В аэропорт Сочи продолжает прибывать оборудование для «Формулы-1»
Всего туда прилетит около шестисот тонн грузов. Это техника, оборудование для трасс и, собственно, сами суперкары. Их доставляют в разобранном состоянии.
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В аэропорту Сочи каждый день приземляются самолеты с оборудованием для проведения гонок «Формула-1». Всего туда прилетит около шестисот тонн грузов.
Это техника, оборудование для трасс и, собственно, сами суперкары. Их доставляют в разобранном состоянии. Детали авто находятся в специальных контейнерах.
Доставка идет на грузовых двухэтажных самолетах «Боинг». По словам специалистов, сейчас важно быстро принять багаж и оформить необходимые документы.
— С помощью данного комплекса осуществляется досмотр прибывающих товаров. Проводится рентген. С помощью рентгеновских лучей осуществляется просвечивание и делается вывод, соответствует данный груз или не соответствует, — рассказал Андрей Онипко, начальник таможенного поста аэропорта «Сочи».
После прохождения всех пограничных и таможенных формальностей груз направят на автодром.
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