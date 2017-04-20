Третьим будешь? Сможет ли кто-то побороться с Феттелем и Хэмилтоном
После трёх этапов Формулы-1 фаворитами в борьбе за титул стали Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон. Сможет ли вмешаться
кто-то третий?
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Обладатели первых двух мест на
Валттери Боттас (+30 очков)
У молодого финна, пожалуй, самые высокие шансы на попадание в компанию прямых соискателей титула, а также лучшие условия. Валттери, несмотря на ошибку в Китае и не совсем удачную по многим причинам гонку в Бахрейне, создал себе неплохой задел для атаки на позиции Феттеля и Хэмилтона. От лидера чемпионата сменщика Росберга отделяет 30 очков. Отставание могло оказаться гораздо меньшим, если бы не перекачка шин и заминка на
Да и самому финну такая борьба, похоже, по силам. В отличие от своего старшего товарища по
Кими Райкконен (+34)
При почти таком же отставании от лидеров, как и у Боттаса, у Кими не всё так радужно, как хотела бы его армия болельщиков. 35-летнему Райкконену достаточно трудно даётся «знакомство» с новой машиной в боевых условиях: уже третий этап подряд он не может найти подход к SF70-H. Проблема с недостаточной поворачиваемостью, которую Кими никогда не любил. Вся эта ситуация напоминает 2015 год, когда Райкконену с самого начала чемпионата не удавалось держать темп Феттеля. Сейчас, по словам самого финна, он со своей командой вроде бы начинает находить общий язык с машиной, но вот в чём загвоздка… Время никого не ждёт. На носу уже четвёртый этап чемпионата, а отставание растёт.
При всём уважении к Айсмену, хватит ли ему сил, даже если он окончательно обвыкнется с машиной, хотя бы стабильно прессинговать своего напарника от этапа к этапу? Сомневаюсь. Также не будем забывать, в какой именно команде выступает Райкконен и что ему грозит, если Феттель будет и далее лидировать в чемпионате, а Кими отставать.
Макс Ферстаппен (+43)
Юный голландец, несмотря на то что новая RB13 пока не столь быстра на трассе, всё равно умудряется выступать ярко. Во втором для себя сезоне в качестве представителя
Все эти успехи ему непременно помогут, если прогнозы по поводу улучшения характеристик двигателя в Канаде и улучшения шасси в Барселоне сбудутся и «Ред Булл» превратится в полноценную угрозу для «Феррари» и «Мерседеса». Преимущество над напарником у него есть, скорость тоже, ну, а наглости Максу не занимать. Главное — не отстать слишком сильно на первых порах. А затем начиная со своей любимой «Каталуньи» брать быка за рога и действовать.
Даниэль Риккардо (+46)
После того как по соседству с австралийцем поселился Макс, Дэн всё реже и реже радует нас яркими выступлениями. Так и хочется сказать: «Верните нам его 2014-й!». После того как он уничтожил Себастьяна, Даниэля буквально возвысили до небес и стали считать единственным человеком, который, возможно, в будущем поборется с парой «Мерседесов». Приход в команду Ферстаппена всё изменил: австралиец начал чувствовать прессинг. Тем более сейчас, когда в запасе нет того очкового гандикапа над Максом, который был в прошлом году, а скорость у голландаца
«Мяч» в данный момент совсем не на половине «поля» Риккардо: прежде чем думать о возможной борьбе за титул, ему необходимо справиться с юным напарником. Согласитесь, это напоминает недалёкие времена, когда в австрийской команде выступала другая пара юного таланта и австралийца. Были моменты, где Дэн ошибся в нужный момент,
Два с половиной претендента
Подведём итоги. Из разобранных кандидатов у нас вырисовываются 2,5 претендента, а если убрать эти сомнительные 5 десятых, то два — Макс и Валтерри. Если у финна в руках имеется подходящая машина и всё зависит только от него, то в случае с Ферстаппеном ситуация иная: слишком многое зависит от факторов, прямо не зависящих от голландца. Но в интересах интриги мы верим и в дальнейший прогресс Боттаса, и в мощные обновления «Ред Булл» и «Рено». Даёшь максимально закрученный сюжет сезона!
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