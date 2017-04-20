Третьим будешь? Сможет ли кто-то побороться с Феттелем и Хэмилтоном

Обладатели первых двух мест на Гран-при Австралии, Китая и Бахрейна неизменны: две верхние ступеньки подиума монополизировали Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель. Напарники пилотов «Мерседеса» и «Феррари» пока отстают, равно как и гонщики «Ред Булл». Сможет ли кто-то из них всё-таки стать третьим не лишним в споре за чемпионство? Оценим все шансы.

Валттери Боттас (+30 очков)

У молодого финна, пожалуй, самые высокие шансы на попадание в компанию прямых соискателей титула, а также лучшие условия. Валттери, несмотря на ошибку в Китае и не совсем удачную по многим причинам гонку в Бахрейне, создал себе неплохой задел для атаки на позиции Феттеля и Хэмилтона. От лидера чемпионата сменщика Росберга отделяет 30 очков. Отставание могло оказаться гораздо меньшим, если бы не перекачка шин и заминка на пит-стопе. Этот отрыв равняется победе и 5 очкам, что для машины Боттаса раз плюнуть.

Да и самому финну такая борьба, похоже, по силам. В отличие от своего старшего товарища по финно-угорской языковой группе из «Феррари», он уже успел бросить вызов своему напарнику и был в шаге от победы. После того как Валттери в Бахрейне прекрасно реабилитировался перед командой за Китай, у него намечается серьёзный эмоциональный подъём. Впереди у Боттаса трассы, где он ранее успешно проводил гонки за рулём «Уильямса». Первый такой трек поджидает Валттери в Сочи. Может, Гран-при России станет тем этапом, с которого он сможет вступить в равное сражение с британцем и немцем за титул? К тому же в этом году в Сочи ожидается относительно прохладная погода, которая благоволит «серебряным стрелам».

Кими Райкконен (+34)

При почти таком же отставании от лидеров, как и у Боттаса, у Кими не всё так радужно, как хотела бы его армия болельщиков. 35-летнему Райкконену достаточно трудно даётся «знакомство» с новой машиной в боевых условиях: уже третий этап подряд он не может найти подход к SF70-H. Проблема с недостаточной поворачиваемостью, которую Кими никогда не любил. Вся эта ситуация напоминает 2015 год, когда Райкконену с самого начала чемпионата не удавалось держать темп Феттеля. Сейчас, по словам самого финна, он со своей командой вроде бы начинает находить общий язык с машиной, но вот в чём загвоздка… Время никого не ждёт. На носу уже четвёртый этап чемпионата, а отставание растёт.

При всём уважении к Айсмену, хватит ли ему сил, даже если он окончательно обвыкнется с машиной, хотя бы стабильно прессинговать своего напарника от этапа к этапу? Сомневаюсь. Также не будем забывать, в какой именно команде выступает Райкконен и что ему грозит, если Феттель будет и далее лидировать в чемпионате, а Кими отставать. Да-да, злодейка командная тактика, издавна поселившаяся в красной команде, забрала в свои объятия немало вторых пилотов «Феррари». И есть вероятность, что когда Кими созреет, то будет уже поздно.

Макс Ферстаппен (+43)

Юный голландец, несмотря на то что новая RB13 пока не столь быстра на трассе, всё равно умудряется выступать ярко. Во втором для себя сезоне в качестве представителя топ-команды, Макс пока выступает ничуть не хуже, чем в прошлом году. На позитив настраивают его успешные выступления и отдельные моменты во всех трёх первых гонках. Особняком стоит выступление в Китае, но и в Австралии он успешно минимизировал потери, в отличие от напарника.

Все эти успехи ему непременно помогут, если прогнозы по поводу улучшения характеристик двигателя в Канаде и улучшения шасси в Барселоне сбудутся и «Ред Булл» превратится в полноценную угрозу для «Феррари» и «Мерседеса». Преимущество над напарником у него есть, скорость тоже, ну, а наглости Максу не занимать. Главное — не отстать слишком сильно на первых порах. А затем начиная со своей любимой «Каталуньи» брать быка за рога и действовать.

Кто-то скажет, что Макс слишком молод и неопытен. Да, неопытен, но в случае хорошей машины и с имеющимся багажом знаний и талантом ему этого может хватить, чтобы стать как минимум претендентом на титул. В 2009-м тоже далеко не все верили, что молодой Себастьян Феттель станет реальной угрозой для пары пилотов «Брауна».

Даниэль Риккардо (+46)

После того как по соседству с австралийцем поселился Макс, Дэн всё реже и реже радует нас яркими выступлениями. Так и хочется сказать: «Верните нам его 2014-й!». После того как он уничтожил Себастьяна, Даниэля буквально возвысили до небес и стали считать единственным человеком, который, возможно, в будущем поборется с парой «Мерседесов». Приход в команду Ферстаппена всё изменил: австралиец начал чувствовать прессинг. Тем более сейчас, когда в запасе нет того очкового гандикапа над Максом, который был в прошлом году, а скорость у голландаца по-прежнему есть, да ещё какая.

«Мяч» в данный момент совсем не на половине «поля» Риккардо: прежде чем думать о возможной борьбе за титул, ему необходимо справиться с юным напарником. Согласитесь, это напоминает недалёкие времена, когда в австрийской команде выступала другая пара юного таланта и австралийца. Были моменты, где Дэн ошибся в нужный момент, где-то недоработал на старте. Вполне возможно, что начало сезона бросает нам пыль в глаза и когда придёт черёд таких этапов, как Монако, Венгрия и Бельгия (там Риккардо обычно был великолепен), в нём вновь проснётся сущность «хищника», которая присуща его любимому животному медоеду. Вот тогда уроженец Перта и полетит. Ну, а пока признаки спада в карьере присутствуют. Развеятся они или нет, зависит только от самого Даниэля.

Два с половиной претендента

Подведём итоги. Из разобранных кандидатов у нас вырисовываются 2,5 претендента, а если убрать эти сомнительные 5 десятых, то два — Макс и Валтерри. Если у финна в руках имеется подходящая машина и всё зависит только от него, то в случае с Ферстаппеном ситуация иная: слишком многое зависит от факторов, прямо не зависящих от голландца. Но в интересах интриги мы верим и в дальнейший прогресс Боттаса, и в мощные обновления «Ред Булл» и «Рено». Даёшь максимально закрученный сюжет сезона!