Резервный пилот «Рено» Сироткин примет участие в пятничной практике Гран-при России

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Ранее Сироткин принял участие в тестах обновленного болида «Рено» в Бахрейне ( 18—19 апреля ).

Российский пилот отметил, что вернуться за руль после долгого перерыва оказалось легче, чем он ожидал. «Я давно не сидел в машине, почти полгода, думалось, что будет не так легко вернуться, как это оказалось на самом деле — все прошло гладко, — сказал 21-летний Сироткин. — Следующая точка старта — российская трасса в Сочи, где я проведу пятничную практику. Очень приятно и волнительно выступать дома, перед российскими болельщиками, я с нетерпением жду Гран-при России и приглашаю всех в Сочи».