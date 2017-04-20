Резервный пилот «Рено» Сироткин примет участие в пятничной практике Гран-при России
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин примет участие в одной из пятничных практик
Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Об этом сообщила пресс-служба гоночной программы «СМП Рейсинг».
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Ранее Сироткин принял участие в тестах обновленного болида «Рено» в Бахрейне (
Российский пилот отметил, что вернуться за руль после долгого перерыва оказалось легче, чем он ожидал. «Я давно не сидел в машине, почти полгода, думалось, что будет не так легко вернуться, как это оказалось на самом деле — все прошло гладко, — сказал 21-летний Сироткин. — Следующая точка старта — российская трасса в Сочи, где я проведу пятничную практику. Очень приятно и волнительно выступать дома, перед российскими болельщиками, я с нетерпением жду
Российский этап
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