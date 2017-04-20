Хэмилтон и Баттон помогли собрать для лишившегося ног гонщика более $ 436 тыс

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

19 апреля команда Монгера JHR Developments запустила сбор пожертвований для Монгера с целью собрать £ 260 тыс. стерлингов (примерно $ 327 тыс.) на будущее гонщика. И цель была достигнута, а затем и превзойдена в течение нескольких часов.

Узнавший о трагедии пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон написал о трагедии в своём «твиттере», на который подписаны 4,32 млн человек. Другой известный гонщик, Дженсон Баттон, сообщил о сборе средств в своём «инстаграме», отметив, что и сам внесёт свой вклад.