Хэмилтон и Баттон помогли собрать для лишившегося ног гонщика более $ 436 тыс
Более £ 340 тыс. ($ 436 тыс.) уже собрано для 17-летнего гонщика Билли Монгера, которому ампутировали обе ноги после аварии в гонке британской Формулы-4 в Доннингтоне.
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19 апреля команда Монгера JHR Developments запустила сбор пожертвований для Монгера с целью собрать £ 260 тыс. стерлингов (примерно $ 327 тыс.) на будущее гонщика. И цель была достигнута, а затем и превзойдена в течение нескольких часов.
Узнавший о трагедии пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон написал о трагедии в своём «твиттере», на который подписаны 4,32 млн человек. Другой известный гонщик, Дженсон Баттон, сообщил о сборе средств в своём «инстаграме», отметив, что и сам внесёт свой вклад.
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