Пермейн: Сироткин впечатлил «Рено»
Спортивный директор «Рено» Алан Пермейн похвалил Сергея Сироткина за работу по ходу второго дня тестов в Бахрейне.
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«Сегодня всё прошло по плану. Сергей впечатлил нас тем, как быстро набрал скорость и ни разу не ошибся, хотя и не пилотировал с конца прошлого года. Мы выполнили всю программу, включая изучение подвески, настроек, аэродинамики, шин и корреляции с данными аэротуннелей.
Как и вчера, мы не гонялись за лучшим временем, скорее строили основу для темпа в ближайших гонках, и мы уверены, что сегодняшняя работа принесёт много пользы на пути к этой цели, — цитирует Пермейна
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