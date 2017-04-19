Пермейн: Сироткин впечатлил «Рено»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сегодня всё прошло по плану. Сергей впечатлил нас тем, как быстро набрал скорость и ни разу не ошибся, хотя и не пилотировал с конца прошлого года. Мы выполнили всю программу, включая изучение подвески, настроек, аэродинамики, шин и корреляции с данными аэротуннелей.