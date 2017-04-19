Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29485185/
19 апреля 2017, 20:44 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сироткин: Машина восхитительно быстра, но к этому быстро привыкаешь

Тест-пилот «Рено» Сергей Сироткин остался доволен работой на тестах в Бахрейне. Россиянин показал девятое время.

<nobr>Тест-пилот</nobr> Рено Сергей <span class=error>Сироткин</span> остался доволен работой на тестах в Бахрейне. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«День вышел хорошим и напряжённым. Здорово было перейти к действиям, давно ждал этого дня! Я наслаждался каждой секундой за рулём, хотя программа была и не самой захватывающей для пилота. Машина восхитительно быстра, и я немедленно заметил разницу в сцеплении по сравнению с предыдущим поколением. При этом к дополнительной скорости быстро привыкаешь. Не могу дождаться Сочи!» — приводит слова Сироткина пресс-служба команды.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков