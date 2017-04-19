Сироткин: Машина восхитительно быстра, но к этому быстро привыкаешь

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«День вышел хорошим и напряжённым. Здорово было перейти к действиям, давно ждал этого дня! Я наслаждался каждой секундой за рулём, хотя программа была и не самой захватывающей для пилота. Машина восхитительно быстра, и я немедленно заметил разницу в сцеплении по сравнению с предыдущим поколением. При этом к дополнительной скорости быстро привыкаешь. Не могу дождаться Сочи!» — приводит слова Сироткина пресс-служба команды.