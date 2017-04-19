Сироткин: Машина восхитительно быстра, но к этому быстро привыкаешь
Тест-пилот «Рено» Сергей Сироткин остался доволен работой на тестах в Бахрейне. Россиянин показал девятое время.
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«День вышел хорошим и напряжённым. Здорово было перейти к действиям, давно ждал этого дня! Я наслаждался каждой секундой за рулём, хотя программа была и не самой захватывающей для пилота. Машина восхитительно быстра, и я немедленно заметил разницу в сцеплении по сравнению с предыдущим поколением. При этом к дополнительной скорости быстро привыкаешь. Не могу дождаться Сочи!» — приводит слова Сироткина
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