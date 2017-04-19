Даниил Квят: Очень продуктивные тесты для меня и «Торо Россо»
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят остался доволен вторым днем тестов в Бахрейне. Россиянин сегодня показал седьмой результат, проехав 61 круг.
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— Несмотря на то что я провел в кокпите машины только полдня, мне удалось проехать много кругов. Очень продуктивные тесты как для меня, так и для команды, — цитирует Autosport Квята. — Все прошло хорошо — машина была надежной. Хотел бы поблагодарить всех механиков за их бесценную работу на тестах: на протяжении последних трех недель они очень устали, но и в этот день все равно были на уровне.
Нам удалось опробовать то, что мы не рискуем тестировать в первой тренировке гоночного уикэнда. Теперь у нас есть достаточно полезной информации для того, чтобы как можно лучше подготовиться к домашнему «Гран-при России» и к дальнейшим гонкам.
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