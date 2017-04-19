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19 апреля 2017, 19:45 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Боттас показал лучшее время во 2-й день тестов «Формулы-1» в Бахрейне, Квят — 7-й

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт. Финский пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас показал лучшее время во второй день тестовых заездов «Формулы-1» в Бахрейне.

В среду Боттас проехал 143 круга, лучший из которых с результатом 1 минута 31,280 секунды. Второе время у лидера общего зачета чемпионата мира немца Себастьяна Феттеля из «Феррари» (+0,294). Замкнул тройку лучших испанец Карлос Сайнс-младший (+0,604) из «Торо Россо». Партнер Сайнса по команде россиянин Даниил Квят показал седьмой результат — 1 минута 32,213 секунды.

Еще один россиянин Сергей Сироткин, заявленный резервным пилотом «Рено», показал девятое время — 1 минута 32,287 секунды.

Ближайший этап чемпионата мира «Формулы-1» пройдет 27—30 апреля в Сочи.
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