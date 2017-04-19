В среду Боттас проехал 143 круга, лучший из которых с результатом 1 минута 31,280 секунды. Второе время у лидера общего зачета чемпионата мира немца Себастьяна Феттеля из «Феррари» (+0,294). Замкнул тройку лучших испанец Карлос Сайнс-младший (+0,604) из «Торо Россо». Партнер Сайнса по команде россиянин Даниил Квят показал седьмой результат — 1 минута 32,213 секунды.

Еще один россиянин Сергей Сироткин, заявленный резервным пилотом «Рено», показал девятое время — 1 минута 32,287 секунды.