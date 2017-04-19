Боттас показал лучшее время во 2-й день тестов «Формулы-1» в Бахрейне, Квят — 7-й
МОСКВА, 19 апр —
Р-Спорт. Финский пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас показал лучшее время во второй день тестовых заездов «Формулы-1» в Бахрейне.
В среду Боттас проехал 143 круга, лучший из которых с результатом 1 минута 31,280 секунды. Второе время у лидера общего зачета чемпионата мира немца Себастьяна Феттеля из «Феррари» (+0,294). Замкнул тройку лучших испанец Карлос
Еще один россиянин Сергей Сироткин, заявленный резервным пилотом «Рено», показал девятое время — 1 минута 32,287 секунды.
Ближайший этап чемпионата мира «Формулы-1» пройдет
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