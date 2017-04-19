Фелипе Масса: У меня нет проблем с Ферстаппеном

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«Честно говоря, вполне возможно, он просто погорячился после квалификации и сказал то, что не следовало говорить. У меня нет никаких проблем с ним. Мы пошутили вместе, и я думаю, он понял, что сказал лишнее, поскольку затем извинился. Так и должно быть.

Макс хороший парень и отличный гонщик. Просто ему нужно быть немного спокойнее. С возрастом все наладится, — цитирует Массу Autosport.