Фелипе Масса: У меня нет проблем с Ферстаппеном
Пилот «Уильямса» Фелипе Масса заявил, что у него нет конфликта с представителем «Ред Булла» Максом Ферстаппеном.
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Видимо, что-то случилось...
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«Честно говоря, вполне возможно, он просто погорячился после квалификации и сказал то, что не следовало говорить. У меня нет никаких проблем с ним. Мы пошутили вместе, и я думаю, он понял, что сказал лишнее, поскольку затем извинился. Так и должно быть.
Макс хороший парень и отличный гонщик. Просто ему нужно быть немного спокойнее. С возрастом все наладится, — цитирует Массу Autosport.
Напомним, после квалификации
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