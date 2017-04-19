Гоночный комбинезон чемпиона «Ф-1» Росберга был продан на аукционе за 45 тысяч евро
МОСКВА, 19 апр —
Р-Спорт. Гоночный комбинезон и перчатки чемпиона «Формулы-1» прошлого сезона немецкого пилота Нико Росберга были проданы на аукционе за 45 тысяч евро.
Росберг в прошлом сезоне впервые в карьере стал чемпионом «Формулы-1», а 2 декабря 2016 года объявил об уходе из «Королевских гонок», несмотря на действующее еще два года соглашение с немецкой командой «Мерседес». Ранее Росберг выставил на аукцион один из своих гоночных комбинезонов и перчатки.
«Надо же! 45 тысяч евро в сумме. Спасибо анонимному покупателю. Деньги пойдут в фонд поддержки детей в Буркина-Фасо», — написал Росберг в своем микроблоге в Twitter.
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