Гоночный комбинезон чемпиона «Ф-1» Росберга был продан на аукционе за 45 тысяч евро

Росберг в прошлом сезоне впервые в карьере стал чемпионом «Формулы-1», а 2 декабря 2016 года объявил об уходе из «Королевских гонок», несмотря на действующее еще два года соглашение с немецкой командой «Мерседес». Ранее Росберг выставил на аукцион один из своих гоночных комбинезонов и перчатки.

«Надо же! 45 тысяч евро в сумме. Спасибо анонимному покупателю. Деньги пойдут в фонд поддержки детей в Буркина-Фасо», — написал Росберг в своем микроблоге в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">wow 45,000 € for my overall at auction.thx so much anonymous. proceeds go to princesse charlene foundation to support kids in burkina faso <a href="https://t.co/OAIJlwtvgb">pic.twitter.com/OAIJlwtvgb</a></p>— Nico Rosberg (@nico_rosberg) <a href="https://twitter.com/nico_rosberg/status/854284143831724032">18 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>