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19 апреля 2017, 18:17 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Рено» предложил ввести пятничную гонку и функцию «беспилотной езды» в Формуле-1

Французский концерн «Рено» предложил ряд поправок в технический и спортивный регламенты Формулы-1.

Французский концерн Рено предложил ряд поправок в технический и спортивный регламенты Формулы-1. Увеличить
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Компания предлагает добавить в болиды функции «беспилотной езды», которые активируются при выезде сейфти-кара, жёлтых флагах и так далее.

На пит-лейне в «Рено» предлагают отключать ДВС, чтобы болид двигался за счёт электромотора, что позволит экономить топливо. Объём топливного бака предлагается сократить до 60 кг, а гонку до 250 км вместо нынешних 305 км.

Также команда предлагает проводить пятничную гонку для резервистов и новичков чемпионата. Выровнять уровень команд и сократить расходы в «Рено» хотят благодаря введению стандартных узлов, поставляемых всем командам одним монополистом-производителем, сообщает пресс-служба концерна.

Помимо этого в «Рено» предложили ещё ряд изменений болида, прочитать о которых вы можете в материале «Чемпионата».
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