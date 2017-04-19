«Рено» предложил ввести пятничную гонку и функцию «беспилотной езды» в Формуле-1
Французский концерн «Рено» предложил ряд поправок в технический и спортивный регламенты Формулы-1.
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Компания предлагает добавить в болиды функции «беспилотной езды», которые активируются при выезде
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Также команда предлагает проводить пятничную гонку для резервистов и новичков чемпионата. Выровнять уровень команд и сократить расходы в «Рено» хотят благодаря введению стандартных узлов, поставляемых всем командам одним
Помимо этого в «Рено» предложили ещё ряд изменений болида, прочитать о которых вы можете в материале «Чемпионата».
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