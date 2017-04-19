Боттас лидирует во второй тестовый день в Бахрейне, Квят — 3-й, Сироткин — 8-й
В Бахрейне завершилась первая половина второго дня тестов Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
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Второе время продемонстрировал гонщик «Форс Индия» Эстебан Окон, а замкнул первую тройку Даниил Квят из «Торо Россо». Тестовый пилот «Рено» Сергей Сироткин показал восьмое время.
Формула-1. Бахрейн. 19 апреля. Тесты. День второй.
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:31.771 (79 кругов).
2. Эстебан Окон («Форс Индия») +0.371 (60).
3. Даниил Квят («Торо Россо») +0.442 (61).
4. Себастьян Феттель («Феррари») +0.844 (9).
5. Гэри Паффетт («Уильямс») +1.386 (59).
6. Стоффель Вандорн («Макларен») +1.419 (48).
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.421 (37).
8. Сергей Сироткин («Рено») +2.403 (44).
9. Пьер Гасли («Ред Булл») +2.636 (51).
10. Паскаль Верляйн («Заубер») +3.441 (42).
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