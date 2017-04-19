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https://sport.mail.ru/news/formula1/29478936/
19 апреля 2017, 13:08 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хорнер: «Ред Булл» не собирается отпускать Сайнса

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер исключил возможность перехода пилота «Торо Россо» Карлоса Сайнса-младшего в другую команду в ближайшем будущем.

Интерес к испанцу ранее проявляла команда «Рено».

«У Карлоса есть контракт с “Ред Булл”, который привёл его в Формулу-1. И на данный момент мы не собираемся отпускать ни одного из наших пилотов. Карлос развивается, и у “Торо Россо” хороший болид, который должен дать ему хорошие возможности. Он ещё очень молод, но мы его очень ценим, поэтому не хотим избавляться от него», — рассказал Хорнер в интервью Movistar.

Также британец прокомментировал слухи, связывающие пилота «Ред Булл» Даниэля Риккардо с возможным переходом в «Феррари» в 2018 году. «В Италии всегда ходят слухи», — отметил босс австрийской команды.
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