19 апреля в Сочи прибывают первые авиагрузы команд на Гран-при России
19 апреля в международный аэропорт Сочи прибывает первый грузовой рейс с болидами и оборудованием для
Гран-при России 2017 года.
Самолет авиакомпании «ЭйрБриджКарго» (АВС) прилетит из Бахрейна, где
Всё спортивное оборудование будет разгружаться с помощью специальных поддонов. Контейнеры доставят в специальную зону таможенного контроля в аэропорту Сочи, где расположен
В следующие три дня — 20, 21 и 22 апреля — международный аэропорт Сочи примет ещё пять грузовых рейсов авиакомпании «ЭйрБриджКарго» с оборудованием для проведения гонки Формулы-1, в том числе болидами команд. Гоночные автомобили, шасси и детали упакованы в специальные контейнеры.
26 апреля авиакомпания Qatar Airways на грузовом воздушном судне Airbus A330−200 доставит в аэропорт Сочи дополнительный груз Формулы-1.
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