Тёрви: Надеюсь, полученные мной данные помогут улучшить болид «Макларена»
Тест-пилот «Макларена» Оливер Тёрви прокомментировал первый день тестов в Бахрейне, по итогам которого ему удалось проехать 17 кругов.
«Расстраивает, что утром у нас была проблема, стоившая нам большого количества времени на треке. Но для меня полезен каждый круг, и было здорово вернуться в машину.
В коне концов мне удалось проехать некоторое количество кругов до конца тестового дня и получить достаточное представление о том, как выглядит машина, чтобы вернуться на базу и внести вклад в корреляцию данных между болидом и симулятором, что, как мы надеемся, поможет в развитии автомобиля. Я очень много работаю на симуляторе, поэтому очень важно иметь возможность проводить сравнения данных, полученных на симуляторе, с результатами на настоящем треке. Несмотря на ограниченное время на трассе, я чувствую, что мы
Ребята очень напряжённо трудились в боксах, и я хочу поблагодарить их за то, что они помогли мне вернуться на трек. Сегодня для меня было главным прочувствовать, как болид и шины работают вместе. Это мой восьмой сезон в качестве тестового пилота, и в последний раз я пилотировал болид «Макларена» в 2015 году. Так что новая машина ведёт себя совершенно по-другому, — приводит слова Тёрви
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