Тёрви: Надеюсь, полученные мной данные помогут улучшить болид «Макларена»

Из-за проблем с двигателем «Хонда» большую часть дня он провёл в боксах.

«Расстраивает, что утром у нас была проблема, стоившая нам большого количества времени на треке. Но для меня полезен каждый круг, и было здорово вернуться в машину.

В коне концов мне удалось проехать некоторое количество кругов до конца тестового дня и получить достаточное представление о том, как выглядит машина, чтобы вернуться на базу и внести вклад в корреляцию данных между болидом и симулятором, что, как мы надеемся, поможет в развитии автомобиля. Я очень много работаю на симуляторе, поэтому очень важно иметь возможность проводить сравнения данных, полученных на симуляторе, с результатами на настоящем треке. Несмотря на ограниченное время на трассе, я чувствую, что мы чего-то добились.