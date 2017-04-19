Булье: Проблемы с мотором «Хонда» на тестах похожи на те, что возникли в ходе ГП
Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье прокомментировал первый день тестов в Бахрейне, по ходу которого на трассе работал тестовый пилот Оливер Тёрви.
«После того как Оливер проехал утром установочные круги, мы обнаружили проблем с утечкой воды в ERS, которая потребовала полной замены силовой установки. Мы подозреваем, что эта проблема была связана с теми, что возникли у нас по ходу гоночного
Я бы хотел поблагодарить всех сотрудников, усердно трудившихся над заменой двигателя, чтобы мы могли вернуться на трассу. Была проделана тяжёлая работа после двух недель, проведённых в дали от дома. Я рад, что Оливер смог проехать некоторое количество кругов. Мы очень ценим его работу. Надеюсь что второй день тестов будет более продуктивным, — приводит слова Булье
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter