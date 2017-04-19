Булье: Проблемы с мотором «Хонда» на тестах похожи на те, что возникли в ходе ГП

Из-за проблем с двигателем «Хонда» большую часть гонщик он провёл в боксах, однако смог проехать в общей сложности 17 кругов.

«После того как Оливер проехал утром установочные круги, мы обнаружили проблем с утечкой воды в ERS, которая потребовала полной замены силовой установки. Мы подозреваем, что эта проблема была связана с теми, что возникли у нас по ходу гоночного уик-энда в Бахрейне. Однако обстоятельства были несколько иными. Так что мы не можем быть полностью уверенными в этом, пока инженеры «Хонда» не проведут полное расследование.