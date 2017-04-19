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https://sport.mail.ru/news/formula1/29476161/
19 апреля 2017, 10:23 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Булье: Проблемы с мотором «Хонда» на тестах похожи на те, что возникли в ходе ГП

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье прокомментировал первый день тестов в Бахрейне, по ходу которого на трассе работал тестовый пилот Оливер Тёрви.

Из-за проблем с двигателем «Хонда» большую часть гонщик он провёл в боксах, однако смог проехать в общей сложности 17 кругов.

«После того как Оливер проехал утром установочные круги, мы обнаружили проблем с утечкой воды в ERS, которая потребовала полной замены силовой установки. Мы подозреваем, что эта проблема была связана с теми, что возникли у нас по ходу гоночного уик-энда в Бахрейне. Однако обстоятельства были несколько иными. Так что мы не можем быть полностью уверенными в этом, пока инженеры «Хонда» не проведут полное расследование.

Я бы хотел поблагодарить всех сотрудников, усердно трудившихся над заменой двигателя, чтобы мы могли вернуться на трассу. Была проделана тяжёлая работа после двух недель, проведённых в дали от дома. Я рад, что Оливер смог проехать некоторое количество кругов. Мы очень ценим его работу. Надеюсь что второй день тестов будет более продуктивным, — приводит слова Булье пресс-служба «Макларена».
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