Боттас: Команда потребовала худшее, что можно услышать

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Последний раз Боттас позволил Хэмилтону обогнать себя, чтобы тот смог догнать лидера гонки Себастьяна Феттеля.

«Честно говоря, как гонщику, это худшее, что вы можете услышать», — сказал Боттас после гонки. — Так и есть. Но безусловно, я поступил так, потому что у Льюиса была возможность бросить вызов Себастьяну. В итоге этого не произошло, но команда старалась, что я понимаю. Это неприятно, но это жизнь. У меня не было достаточно сил. Мы должны найти причины, почему так получилось".

Боттас сказал, что у него были проблемы со сцеплением в машине. — «Для меня это была действительно сложная гонка, когда я был вынужден бороться с потерей скорости на протяжении всей гонки. Думаю, на первом отрезке мы столкнулись с проблемой давления в шинах. Каждый последующий отрезок был не лучше. Скорость была низкой из-за избыточной поворачиваемости, что не является оправданием, так как цель на была намного выше».

Получив свой первый поул в Формуле 1, Боттас считает, его пока самым сильным выступлением за команду.