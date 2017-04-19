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19 апреля 2017, 10:08 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Боттас: Команда потребовала худшее, что можно услышать

Команда как минимум трижды передала по радио сообщение с указанием Боттасу уступить Льюису Хэмилтону по различным причинам во время гонки. Первое было отменено, но он последовал двум другим.

Команда как минимум трижды передала по радио сообщение с указанием <span class=error>Боттасу</span> уступить <span class=error>Льюису</span> Хэмилтону по различным причинам во время гонки. Первое было отменено но он последовал двум другим. Увеличить
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Последний раз Боттас позволил Хэмилтону обогнать себя, чтобы тот смог догнать лидера гонки Себастьяна Феттеля.

«Честно говоря, как гонщику, это худшее, что вы можете услышать», — сказал Боттас после гонки. — Так и есть. Но безусловно, я поступил так, потому что у Льюиса была возможность бросить вызов Себастьяну. В итоге этого не произошло, но команда старалась, что я понимаю. Это неприятно, но это жизнь. У меня не было достаточно сил. Мы должны найти причины, почему так получилось".

Боттас сказал, что у него были проблемы со сцеплением в машине. — «Для меня это была действительно сложная гонка, когда я был вынужден бороться с потерей скорости на протяжении всей гонки. Думаю, на первом отрезке мы столкнулись с проблемой давления в шинах. Каждый последующий отрезок был не лучше. Скорость была низкой из-за избыточной поворачиваемости, что не является оправданием, так как цель на была намного выше».

Получив свой первый поул в Формуле 1, Боттас считает, его пока самым сильным выступлением за команду.

«Думаю, что это был общий лучший уик-энд для меня и команды, но есть намного большее к чему мы будем стремиться».
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