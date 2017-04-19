Боттас: Команда потребовала худшее, что можно услышать
Команда как минимум трижды передала по радио сообщение с указанием Боттасу уступить Льюису Хэмилтону по различным причинам во время гонки. Первое было отменено, но он последовал двум другим.
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Видимо, что-то случилось...
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Последний раз Боттас позволил Хэмилтону обогнать себя, чтобы тот смог догнать лидера гонки Себастьяна Феттеля.
«Честно говоря, как гонщику, это худшее, что вы можете услышать», — сказал Боттас после гонки. — Так и есть. Но безусловно, я поступил так, потому что у Льюиса была возможность бросить вызов Себастьяну. В итоге этого не произошло, но команда старалась, что я понимаю. Это неприятно, но это жизнь. У меня не было достаточно сил. Мы должны найти причины, почему так получилось".
Боттас сказал, что у него были проблемы со сцеплением в машине. — «Для меня это была действительно сложная гонка, когда я был вынужден бороться с потерей скорости на протяжении всей гонки. Думаю, на первом отрезке мы столкнулись с проблемой давления в шинах. Каждый последующий отрезок был не лучше. Скорость была низкой
Получив свой первый поул в Формуле 1, Боттас считает, его пока самым сильным выступлением за команду.
«Думаю, что это был общий лучший
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