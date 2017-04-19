Льюис Хэмилтон: Надеюсь, в Сочи все решит скорость, а не износ шин

Британец проехал в общей сложности 97 кругов и стал обладателем лучшего времени.

«Было тяжело пилотировать из-за жары и ветра, но, тем не менее, мы выполнили всю намеченную программу, — рассказал Хэмилтон после окончания дня. — Мы уделили особое внимание изучению работы шин и поведению задней части автомобиля, чтобы прибавить на длинных сериях кругов, особенно в гонке и резине Supersoft.

Приятно, что удалось выполнить все поставленные цели. На Сочи Автодроме гладкий и менее абразивный асфальт, поэтому, думаю, там проблем с износом быть не должно, и удастся проехать большую дистанцию. Надеюсь, решающее значение там будет иметь скорость машины, а не износ шин".

Сегодня за руль Mercedes W08 сядет Валттери Боттас.

Источник: autosport.com.ru.