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19 апреля 2017, 9:30 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Льюис Хэмилтон: Надеюсь, в Сочи все решит скорость, а не износ шин

Льюис Хэмилтон рассказал, что по ходу первого дня тестов в Бахрейне команда занималась изучением работы шин, так как именно в этом компоненте Mercedes уступала Ferrari в трех первых гонках сезона.

Британец проехал в общей сложности 97 кругов и стал обладателем лучшего времени.

«Было тяжело пилотировать из-за жары и ветра, но, тем не менее, мы выполнили всю намеченную программу, — рассказал Хэмилтон после окончания дня. — Мы уделили особое внимание изучению работы шин и поведению задней части автомобиля, чтобы прибавить на длинных сериях кругов, особенно в гонке и резине Supersoft.

Приятно, что удалось выполнить все поставленные цели. На Сочи Автодроме гладкий и менее абразивный асфальт, поэтому, думаю, там проблем с износом быть не должно, и удастся проехать большую дистанцию. Надеюсь, решающее значение там будет иметь скорость машины, а не износ шин".

Сегодня за руль Mercedes W08 сядет Валттери Боттас.

Источник: autosport.com.ru.
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