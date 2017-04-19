Льюис Хэмилтон: Надеюсь, в Сочи все решит скорость, а не износ шин
Льюис Хэмилтон рассказал, что по ходу первого дня тестов в Бахрейне команда занималась изучением работы шин, так как именно в этом компоненте Mercedes уступала Ferrari в трех первых гонках сезона.
Британец проехал в общей сложности 97 кругов и стал обладателем лучшего времени.
«Было тяжело пилотировать
Приятно, что удалось выполнить все поставленные цели. На Сочи Автодроме гладкий и менее абразивный асфальт, поэтому, думаю, там проблем с износом быть не должно, и удастся проехать большую дистанцию. Надеюсь, решающее значение там будет иметь скорость машины, а не износ шин".
Сегодня за руль Mercedes W08 сядет Валттери Боттас.
Источник: autosport.com.ru.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter