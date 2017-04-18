Хэмилтон показал лучшее время в первый день тестовых заездов «Формулы-1» в Бахрейне
МОСКВА, 18 апр —
Р-Спорт. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первый день тестовых заездов «Формулы-1» в Бахрейне.
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Хэмилтон во вторник проехал 97 кругов, на одном из которых показал время 1 минута 31,358 секунды. Второй результат показал резервный пилот «Феррари» Антонио Джовинацци (+0,626, 93 круга). Замкнул тройку лучших по итогам первого дня Дэниел Риккьярдо из «Ред Булл» (+0,991, 45 кругов).
Тесты в Бахрейне продолжатся в среду.
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