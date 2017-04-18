Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29469614/
18 апреля 2017, 18:01 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сироткин: С нетерпением жду момента, когда сяду за руль болида «Рено»

Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин, являющийся резервным гонщиком «Рено», прокомментировал предстоящее участие в тестовой сессии Формулы-1 в Бахрейне. Россиянин будет работать на трассе 19 апреля.

Пилот программы SMP Racing Сергей <span class=error>Сироткин</span> являющийся резервным гонщиком Рено прокомментировал предстоящее участие в тестовой сессии Формулы-1 в Бахрейне. Россиянин будет работать на трассе 19 апреля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«С нетерпением жду того момента, когда снова можно сесть за руль болида. Первый день тестов я буду работать в боксах, а в среду весь день проведу в кокпите на трассе. В нынешнем сезоне я провёл в составе “Рено” уже три этапа. И хочу сказать, что, находясь в боксах во время гоночных уик-эндов, ты получаешь просто огромное количество важнейшей информации, которая, я уверен, будет очень полезна мне в следующем году», — приводит слова Сироткина пресс-служба «СМП Рейсинг».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
18 апреля

Назначен судья на ближайший матч "Спартака"

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков