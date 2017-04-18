Сироткин: С нетерпением жду момента, когда сяду за руль болида «Рено»

«С нетерпением жду того момента, когда снова можно сесть за руль болида. Первый день тестов я буду работать в боксах, а в среду весь день проведу в кокпите на трассе. В нынешнем сезоне я провёл в составе “Рено” уже три этапа. И хочу сказать, что, находясь в боксах во время гоночных уик-эндов, ты получаешь просто огромное количество важнейшей информации, которая, я уверен, будет очень полезна мне в следующем году», — приводит слова Сироткина пресс-служба «СМП Рейсинг».