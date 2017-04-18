Сироткин: С нетерпением жду момента, когда сяду за руль болида «Рено»
Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин, являющийся резервным гонщиком «Рено», прокомментировал предстоящее участие в тестовой сессии Формулы-1 в Бахрейне. Россиянин будет работать на трассе 19 апреля.
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«С нетерпением жду того момента, когда снова можно сесть за руль болида. Первый день тестов я буду работать в боксах, а в среду весь день проведу в кокпите на трассе. В нынешнем сезоне я провёл в составе “Рено” уже три этапа. И хочу сказать, что, находясь в боксах во время гоночных
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