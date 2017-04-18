Фернли: «Рено» прогрессирует очень быстро

После трёх первых гонок сезона «Рено» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов.

«Я думаю, что они прогрессируют очень быстро, быстрее, чем я ожидал. Перед тестами я думал, что мы будем конкурировать с “Уильямсом”, “Торо Россо” и “Маклареном”. Но у “Макларена” явно есть проблемы, а “Рено” сделал значительный шаг вперёд. Сейчас две команды ведут ожесточённую борьбу за первое место, но за ними борется много команд, и это здорово», — приводит слова Фернли F1Today.