Спорный момент: за что Хэмилтона лишили шанса на победу?
В Бахрейне было всё, что нужно: и авария, и блокировка под машиной безопасности, и опасная поломка. Изучаем спорные эпизоды «Сахира».
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Штраф Хэмилтона за блокировку
Виталий Крысанов: Появление на трассе машины безопасности внесло изменения в тактику пилотов, и в первую очередь это коснулось лидеров. Два «Мерседеса», стремясь минимизировать потери, поехали в боксы на одном круге, но разрыв между Валттери Боттасом и Льюисом Хэмилтоном был невелик, а потому четырёхкратный чемпион мира не слишком торопился к своим механикам. Пострадал же от этого Даниэль Риккардо, который не имел возможности объехать англичанина и был вынужден ждать, пока гонщик «Мерседеса» докатится до боксов — тот скинул скорость до 57 км/ч при ограничении в 80.
Случись всё это без соперника на хвосте или с ним, но под зелёными флагами — да пожалуйста, лишь бы не было совсем уж явной блокировки. Но в данном случае действовал режим СК, и Риккардо просто не мог совершить обгон. Выходит, сброс скорости Льюисом можно и нужно приравнивать к блокировке. А за это положено наказание. Накинутых судьями пяти секунд вполне достаточно, штрафной балл тоже не лишний.
Иван Матушкин: Фактически Хэмилтона наказали ни за что. Да, Льюис поступил некрасиво и сам признал свою вину, но что он нарушил? При резком сбросе скорости ситуацию можно было бы признать опасной, но Риккардо справился с ней без особого труда. Нарушил ли Льюис
Льюис, безусловно, повёл себя не лучшим образом, но разве это повод для наказания? Стюардам стоило ограничиться предупреждением британца о недопустимости создания опасных ситуаций и всё. В конце концов, неделю назад так поступили с Феттелем, не найдя явного нарушения правил в его позиции на старте.
Вердикт: мнения разделились.
Авария Сайнса и Стролла
В. К.: Карлос Сайнс и Лэнс Стролл столкнулись в коварном первом повороте, когда испанец выезжал из боксов после своего
Уж не знаю, чем руководствовались судьи при вынесении вердикта наказать Сайнса потерей трёх позиций на старте в Сочи, но, с моей точки зрения, жертвой тут является как раз испанец. Вариант «Карлос выезжал с
И. К.: Стролл имел явно более высокую скорость, проезжая мимо Сайнса, и ситуацией «бок о бок» это можно назвать только с огромной натяжкой. По факту Лэнс был впереди и имел право выбирать траекторию. Да, канадец входил в поворот по необычной траектории — с очень широкого радиуса на узкий. Но это ничего не значит — Нико Росберг, например, делал так же.
Сайнс же, видимо решил, что Стролл передумал поворачивать и подождёт, пока испанец догонит и совершит свой манёвр. Карлос очень поздно тормозил на максимально узкой траектории, вписаться в поворот впереди Стролла он никак не мог — «Торо Россо» попросту вынесло бы на крайнюю внешнюю траекторию. Но Стролл начал манёвр ещё до того, как Сайнс просунул нос болида между ним и краем трассы, а значит это ошибка испанца. Он должен был затормозить раньше.
Вердикт: мнения разделились.
Поломка
В. К.: Во второй тренировке в Бахрейне на «Мерседесе» Боттаса во второй раз за неделю сломалось
Летающие обломки — одна из самых опасных вещей в гонках машин с открытыми кокпитами. ФИА активно выступает за введение «Гало», аэроэкранов или щитов для защиты головы гонщика как раз в подобных эпизодах — но спокойно смотрит на то, как хрупкие элементы отваливаются в безобидных ситуациях. Моё мнение таково: если
И. К.: Два болида «Мерседеса» используют одинаковые
Каждый, кто следит за Формулой-1, неоднократно видел, как от машины отлетают колёса. Например, при незакрученной гайке на
Вердикт: мнения разделились.
Три полумомента Квята с Сайнсом и Палмером
В. К.: Даниил Квят имел в гонке в Бахрейне три полумомента, каждый из которых лишь с большой натяжкой можно считать спорным. На первом круге россиянин избежал контакта с напарником Сайнсом ценой выезда за пределы трассы, а затем дважды с лёгкими контактами бодался за позицию в первом повороте с Палмером.
Самым значимым из них был первый эпизод. Две «Торо Россо» так увлеклись борьбой между собой, что на входе в очередной поворот Даниил едва не уткнулся в болид испанца. Россиянину пришлось отрулить и потерять все позиции. Обидно, но винить тут некого (в том числе и себя) — такое просто случается в плотной борьбе на первом круге. Даню можно лишь похвалить, что в непростой ситуации он сумел избежать аварии.
Что же до борьбы с Палмером, то ни в первом, ни во втором эпизоде ничего страшного не произошло. Сначала Джолион, уже уступив было позицию, слегка зацепил своим передним антикрылом заднее колесо «Торо Россо», что позволило ему вернуться вперёд — чуток не разъехались, бывает. Ну, а дальнейший обгон с лёгким контактом колёсами и вовсе был вполне рядовым.
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