Спорный момент: за что Хэмилтона лишили шанса на победу?

Штраф Хэмилтона за блокировку

Виталий Крысанов: Появление на трассе машины безопасности внесло изменения в тактику пилотов, и в первую очередь это коснулось лидеров. Два «Мерседеса», стремясь минимизировать потери, поехали в боксы на одном круге, но разрыв между Валттери Боттасом и Льюисом Хэмилтоном был невелик, а потому четырёхкратный чемпион мира не слишком торопился к своим механикам. Пострадал же от этого Даниэль Риккардо, который не имел возможности объехать англичанина и был вынужден ждать, пока гонщик «Мерседеса» докатится до боксов — тот скинул скорость до 57 км/ч при ограничении в 80.

Случись всё это без соперника на хвосте или с ним, но под зелёными флагами — да пожалуйста, лишь бы не было совсем уж явной блокировки. Но в данном случае действовал режим СК, и Риккардо просто не мог совершить обгон. Выходит, сброс скорости Льюисом можно и нужно приравнивать к блокировке. А за это положено наказание. Накинутых судьями пяти секунд вполне достаточно, штрафной балл тоже не лишний.

Иван Матушкин: Фактически Хэмилтона наказали ни за что. Да, Льюис поступил некрасиво и сам признал свою вину, но что он нарушил? При резком сбросе скорости ситуацию можно было бы признать опасной, но Риккардо справился с ней без особого труда. Нарушил ли Льюис какое-либо правило о минимальной скорости? Нет. Стюарды назвали его езду «беспорядочной». И что?

Льюис, безусловно, повёл себя не лучшим образом, но разве это повод для наказания? Стюардам стоило ограничиться предупреждением британца о недопустимости создания опасных ситуаций и всё. В конце концов, неделю назад так поступили с Феттелем, не найдя явного нарушения правил в его позиции на старте.

Вердикт: мнения разделились.

Авария Сайнса и Стролла

В. К.: Карлос Сайнс и Лэнс Стролл столкнулись в коварном первом повороте, когда испанец выезжал из боксов после своего пит-стопа. Гонщик «Торо Россо» вернулся на трассу бок о бок с дебютантом чемпионата и за счёт позднего торможения по праву занял внутренний радиус поворота. Но Лэнс, сначала вроде бы расширив траекторию, лихо крутанул руль вправо, поставив свой «Уильямс» под неминуемый удар — если у Стролла было полно места слева, то его сопернику деваться было уже просто некуда.

Уж не знаю, чем руководствовались судьи при вынесении вердикта наказать Сайнса потерей трёх позиций на старте в Сочи, но, с моей точки зрения, жертвой тут является как раз испанец. Вариант «Карлос выезжал с пит-лейна и поэтому должен был пропустить соперника» не подходит, потому что пилот «Торо Россо», покинув створ выезда из боксов, имел уже равные права с Лэнсом. В поворот они заходили бок о бок, и канадец просто не заметил или не захотел замечать своего соперника. Ну и?

И. К.: Стролл имел явно более высокую скорость, проезжая мимо Сайнса, и ситуацией «бок о бок» это можно назвать только с огромной натяжкой. По факту Лэнс был впереди и имел право выбирать траекторию. Да, канадец входил в поворот по необычной траектории — с очень широкого радиуса на узкий. Но это ничего не значит — Нико Росберг, например, делал так же.

Сайнс же, видимо решил, что Стролл передумал поворачивать и подождёт, пока испанец догонит и совершит свой манёвр. Карлос очень поздно тормозил на максимально узкой траектории, вписаться в поворот впереди Стролла он никак не мог — «Торо Россо» попросту вынесло бы на крайнюю внешнюю траекторию. Но Стролл начал манёвр ещё до того, как Сайнс просунул нос болида между ним и краем трассы, а значит это ошибка испанца. Он должен был затормозить раньше.

Вердикт: мнения разделились.

Поломка T-крыла на машине Боттаса

В. К.: Во второй тренировке в Бахрейне на «Мерседесе» Боттаса во второй раз за неделю сломалось T-крыло. На этот раз аэродинамический элемент типа «вешалка» угодил под колёса «Ред Булл» Макса Ферстаппена, нанеся днищу RB13 существенные повреждения. Однако новый инцидент никак не повлиял на наличие детали на серебристых болидах — как и в Шанхае, крылышко быстро починили, и финн (равно как и его напарник Хэмилтон) продолжил уик-энд с ним.

Летающие обломки — одна из самых опасных вещей в гонках машин с открытыми кокпитами. ФИА активно выступает за введение «Гало», аэроэкранов или щитов для защиты головы гонщика как раз в подобных эпизодах — но спокойно смотрит на то, как хрупкие элементы отваливаются в безобидных ситуациях. Моё мнение таково: если T-крыло сломалось дважды, на ровном месте, конструкцию в этом виде необходимо немедленно убрать с машины. В Мельбурне с «Хааса» сняли T-крылья только лишь за тряску, а здесь — ничего после двух одинаковых инцидентов.

И. К.: Два болида «Мерседеса» используют одинаковые Т-крылья на всех сессиях, и сломалось одно из них пока только раз. После этого команда провела работы по укреплению детали и технический делегат ФИА, очевидно, остался ими доволен. Так почему их должны убирать?

Каждый, кто следит за Формулой-1, неоднократно видел, как от машины отлетают колёса. Например, при незакрученной гайке на пит-стопе. Но пока никто не отменил ни гайки, ни пит-стоп, ни колёса. Так почему должны отменять Т-крылья? Единственное, за что стоит запретить Т-крылья, — их уродство. Но эстетика лежит вне правил.

Вердикт: мнения разделились.

Три полумомента Квята с Сайнсом и Палмером

В. К.: Даниил Квят имел в гонке в Бахрейне три полумомента, каждый из которых лишь с большой натяжкой можно считать спорным. На первом круге россиянин избежал контакта с напарником Сайнсом ценой выезда за пределы трассы, а затем дважды с лёгкими контактами бодался за позицию в первом повороте с Палмером.

Самым значимым из них был первый эпизод. Две «Торо Россо» так увлеклись борьбой между собой, что на входе в очередной поворот Даниил едва не уткнулся в болид испанца. Россиянину пришлось отрулить и потерять все позиции. Обидно, но винить тут некого (в том числе и себя) — такое просто случается в плотной борьбе на первом круге. Даню можно лишь похвалить, что в непростой ситуации он сумел избежать аварии.

Что же до борьбы с Палмером, то ни в первом, ни во втором эпизоде ничего страшного не произошло. Сначала Джолион, уже уступив было позицию, слегка зацепил своим передним антикрылом заднее колесо «Торо Россо», что позволило ему вернуться вперёд — чуток не разъехались, бывает. Ну, а дальнейший обгон с лёгким контактом колёсами и вовсе был вполне рядовым.