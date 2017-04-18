В «Феррари» опровергают предположения, что новый болид не подходит Райкконену
В «Феррари» опровергли слухи, что болид 2017 года якобы больше подходит стилю пилотирования Себастьяна Феттеля, нежели стилю Кими Райкконена, что отражается на результатах последнего.
Ранее подобное заявление сделал
Однако технический директор «Феррари» Маттиа Бинотто считает слишком упрощённым подобный анализ. «Я бы так не сказал. Автомобиль хорош как в аэродинамике, так и со стороны двигателя. И оба наших пилота являются чемпионами мира. Я уверен, что очень скоро Кими сможет добиться хорошего результата», — цитирует Бинотто Grandprix.
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