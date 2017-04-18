В «Феррари» опровергают предположения, что новый болид не подходит Райкконену

Ранее подобное заявление сделал экс-пилот Ф-1 Мика Сало, сказавший следующее: «Я разговаривал с инженером “Феррари” Джоком Клиа, и он сказал, что Кими хочет машину, которая была бы очень отзывчивой на движение руля. В конце прошлого сезона автомобиль был таким, каким его хотел видеть Кими, и он регулярно побеждал Феттеля».

Однако технический директор «Феррари» Маттиа Бинотто считает слишком упрощённым подобный анализ. «Я бы так не сказал. Автомобиль хорош как в аэродинамике, так и со стороны двигателя. И оба наших пилота являются чемпионами мира. Я уверен, что очень скоро Кими сможет добиться хорошего результата», — цитирует Бинотто Grandprix.