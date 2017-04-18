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18 апреля 2017, 15:07 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В «Феррари» опровергают предположения, что новый болид не подходит Райкконену

В «Феррари» опровергли слухи, что болид 2017 года якобы больше подходит стилю пилотирования Себастьяна Феттеля, нежели стилю Кими Райкконена, что отражается на результатах последнего.

Ранее подобное заявление сделал экс-пилот Ф-1 Мика Сало, сказавший следующее: «Я разговаривал с инженером “Феррари” Джоком Клиа, и он сказал, что Кими хочет машину, которая была бы очень отзывчивой на движение руля. В конце прошлого сезона автомобиль был таким, каким его хотел видеть Кими, и он регулярно побеждал Феттеля».

Однако технический директор «Феррари» Маттиа Бинотто считает слишком упрощённым подобный анализ. «Я бы так не сказал. Автомобиль хорош как в аэродинамике, так и со стороны двигателя. И оба наших пилота являются чемпионами мира. Я уверен, что очень скоро Кими сможет добиться хорошего результата», — цитирует Бинотто Grandprix.
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