Двухкратный победитель «Формулы-1» Фернандо Алонсо ведет переговоры с «Рено»

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Фернандо Алонсо уже выступал за «Рено» в середине прошлого десятилетия и выиграл два чемпионских титула в 2005-м и 2006 годах.

Переговоры о будущем Алонсо состоялись в субботу утром в Бахрейне: на них присутствовали босс «Рено» Сириль Абитебуль и менеджер гонщика Луис Гарсия Абад.

У «Рено» к пилоту огромный интерес, и первый раунд переговоров уже состоялся. Французская команда надеется вернуть своего ветерана и сделать его напарником Нико Хюлькенберга в 2018 году.