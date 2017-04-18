Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29466600/
18 апреля 2017, 14:08 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Виджай Маллья арестован в Великобритании

Индийский бизнесмен Виджай Маллья, владеющий командой Формулы-1 «Форс Индия», был арестован Скотланд-Ярдом, который изучает возможность его экстрадиции в Индию.

Индийский бизнесмен <span class=error>Виджай</span> <span class=error>Маллья</span> владеющий командой Формулы-1 Форс Индия был арестован <nobr>Скотланд-Ярдом</nobr> который изучает возможность его экстрадиции в Индию. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теперь ему предстоит предстать перед лондонским судом, сообщает Times of India.

Маллья находится в розыске на родине после того, как индийские банки попытались через суд взыскать $ 1,4 млрд, которые якобы должна его авиакомпания Kingfishe. В феврале этого года Центральное бюро расследований (CBI) обвинило Маллью в выводе из Индии 2,54 млрд рупий, которые предназначались для ныне несуществующей авиакомпании, затребовав у Великобритании экстрадиции опального бизнесмена.

Теперь судья должен решить, будет ли экстрадиция Малльи «несоразмерной мерой» в соответствии его правами человека. В случае если его передача властям Индии будет одобрена, Маллья может подать апелляцию в верховный суд Великобритании.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 4 новости  Все новости
17 апреля

5 команд, которые лидировали с отрывом, но всё потеряли

Врагам назло. Как пережить трагедию и стать мамой

Секта свидетелей чемпионства. Почему «Спартак» угрожает Москве