Проблемы с мотором «Хонды» прервали тестовую программу «Макларена»
У «Макларена» возникли проблемы с силовой установкой «Хонды» в ходе первого тестового для в Бахрейне.
18 апреля за руль болида британской конюшни сел тестовый пилот Оливер Тёрви, который смог проехать всего два установочных круга, после которых был вынужден отправиться в боксы
Инженеры «Хонды» обнаружили утечку в системе рекуперации кинетической энергии, и у команды не было иного выбора, кроме как произвести замену силовой установки, сообщает Autosport. Есть надежда, что Тёрви сможет вернуться на трассу до конца тестового дня.
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