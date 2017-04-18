Проблемы с мотором «Хонды» прервали тестовую программу «Макларена»

18 апреля за руль болида британской конюшни сел тестовый пилот Оливер Тёрви, который смог проехать всего два установочных круга, после которых был вынужден отправиться в боксы из-за проблем с двигателем. По всей видимости, это был двигатель новой спецификации, который «Хонда» привезла на тесты в Бахрейн. Ранее японский производитель заявлял, что хочет опробовать новые идеи на тестах, чтобы улучшить производительность своего мотора.

Инженеры «Хонды» обнаружили утечку в системе рекуперации кинетической энергии, и у команды не было иного выбора, кроме как произвести замену силовой установки, сообщает Autosport. Есть надежда, что Тёрви сможет вернуться на трассу до конца тестового дня.