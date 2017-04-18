Боттас обескуражен проблемами с темпом в гонке Гран-при Бахрейна

«Что касается первого отрезка, то мы можем объяснить это слишком высоким давлением в шинах. Это напоминало езду по мраморной поверхности. Но относительно второго и третьего отрезков у нас нет объяснения тому, почему были проблемы с задней частью машины. Слабый темп был определённо продиктован проблемами с балансом из-за поведения задней части машины. У нас пока нет объяснения, чем это могло быть вызвано. Я не считаю это чем-то нормальным.

Я перепробовал различные варианты с дифференциалом и тормозным смещением, пытаясь избавиться от избыточной поворачиваемости и добиться большей стабильности задней части машины. Но не было никакой возможности сделать это.

Когда шины были новыми, всё было в порядке, но очень быстро, по мере повышения и температуры, становилось всё тяжелее и тяжелее с ними работать. Это была странная гонка с большой нехваткой темпа. И мне нелегко это объяснить, — приводит слова Боттаса Autosport.