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18 апреля 2017, 13:26 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон лидирует в первый день тестов Формулы-1 в Бахрейне

В Бахрейне завершилась первая половина первого дня тестов Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Второй результат продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо, а замкнул первую тройку Нико Хюлькенберг из «Рено».

Формула-1. Бахрейн. 18 апреля. Тесты.

1. Льюис Хэмилтон («Мередес») — 1:32.822 (27 кргов).

2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.493 (37).

3. Нико Хюлькенберг («Рено») +0.802 (43).

4. Лэнс Стролл («Уильямс») +0.907 (35).

5. Ромен Грожан («Хаас») +1.026 (39).

6. Антонио Джовинацци («Феррари») +2.145 (58).

7. Себастьян Феттель («Феррари») +2.221 (48).

8. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.495 (51).

9. Альфонсо Селис-младший («Форс Индия») +4.839 (21).

10. Шон Гелаэль («Торо Россо») +5.840 (15).

11. Оливер Тёрви («Макларен») — без времени (2).
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