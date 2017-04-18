Хэмилтон лидирует в первый день тестов Формулы-1 в Бахрейне
В Бахрейне завершилась первая половина первого дня тестов Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Второй результат продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо, а замкнул первую тройку Нико Хюлькенберг из «Рено».
Формула-1. Бахрейн. 18 апреля. Тесты.
1. Льюис Хэмилтон («Мередес») — 1:32.822 (27 кргов).
2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0.493 (37).
3. Нико Хюлькенберг («Рено») +0.802 (43).
4. Лэнс Стролл («Уильямс») +0.907 (35).
5. Ромен Грожан («Хаас») +1.026 (39).
6. Антонио Джовинацци («Феррари») +2.145 (58).
7. Себастьян Феттель («Феррари») +2.221 (48).
8. Маркус Эрикссон («Заубер») +2.495 (51).
9. Альфонсо
10. Шон Гелаэль («Торо Россо») +5.840 (15).
11. Оливер Тёрви («Макларен») — без времени (2).
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