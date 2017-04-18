В Сочи открылся главный билетный центр Гран-при России
В Сочи начал свою работу главный билетный центр
Гран-при России, где болельщики смогут приобрести билеты на гонку, разрешения на парковку, а также обменять подтверждения о приобретении на бумажные билеты.
Главный билетный центр расположен возле «Сочи Автодрома» и железнодорожного вокзала «Олимпийский парк» и является крупнейшим пунктом продажи и обмена билетов на четвёртый в истории России
В центре работают 12 кассовых окон, что позволит избежать очередей. Также для удобства покупателей действует специальный график работы касс. Так, с 17 по 30 апреля главный билетный центр будет обслуживать покупателей без перерывов и выходных, а в дни
Кроме того, до 30 апреля продолжают функционировать и другие билетные кассы в Сочи, Москве, Краснодаре,
С полным перечнем касс можно ознакомиться на официальном сайте автодрома.
Расписание работы главного билетного центра:
17 — 23 апреля — с 10:00 до 20:00.
24 — 26 апреля — с 10:00 до 21:00.
27 -28 апреля — с 08:00 до 21:00.
29 апреля — с 08:00 до 22:00.
30 апреля — с 8:00 до 20:00.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter