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18 апреля 2017, 12:28 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Ромен Грожан протестирует новые тормоза в Бахрейне

Гонщик Haas Ромен Грожан рассказал, что обновленная тормозная система Brembo показала себя с лучшей стороны во время уик-энда в Бахрейне, однако команда всё равно намерена опробовать еще одного поставщика на тестах.

У Haas еще в прошлом году были проблемы с тормозной системой, после чего коллектив начал работать с Brembo в попытках найти решение. Американская команда договорилась с Carbone Industrie на тестирование в Бахрейне.

«У нас было обновление от Brembo, и оно сработало прекрасно, — сказал Грожан, заработавший свои первые очки сезона на Сахире. — Однако на такой большой шаг ушло много времени. Именно поэтому мы собираемся попробовать что-то другое и посмотреть, как оно сработает».

Во время прошлогоднего Гран При Бразилии Haas уже тестировала тормозные системы от Carbone Industrie.

«Я с нетерпением жду начала тестов нового поставщика, потому что в прошлом году благодаря их тормозной системе сильно изменилось чувство от торможения и на входе в повороты, — добавил Грожан. — Посмотрим, поможет ли это нам сейчас прибавить».
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