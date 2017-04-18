Ромен Грожан протестирует новые тормоза в Бахрейне

У Haas еще в прошлом году были проблемы с тормозной системой, после чего коллектив начал работать с Brembo в попытках найти решение. Американская команда договорилась с Carbone Industrie на тестирование в Бахрейне.

«У нас было обновление от Brembo, и оно сработало прекрасно, — сказал Грожан, заработавший свои первые очки сезона на Сахире. — Однако на такой большой шаг ушло много времени. Именно поэтому мы собираемся попробовать что-то другое и посмотреть, как оно сработает».

Во время прошлогоднего Гран При Бразилии Haas уже тестировала тормозные системы от Carbone Industrie.

«Я с нетерпением жду начала тестов нового поставщика, потому что в прошлом году благодаря их тормозной системе сильно изменилось чувство от торможения и на входе в повороты, — добавил Грожан. — Посмотрим, поможет ли это нам сейчас прибавить».