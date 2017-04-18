Макс Ферстаппен извинился за свой комментарий
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен извинился за свой недавний комментарий о бразильцах, сделанный во время
уик-энда в Бахрейне.
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Видимо, что-то случилось...
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Голландец разозлился после квалификации на задержавшего его на прогревочном круге Фелипе Массу и, отвечая на вопросы журналистов, пошутил: «Ну, он бразилец, поэтому обсуждать нечего».
Однако в Бразилии никому не понравился такой комментарий, вызвав шквал критики и неодобрения со стороны поклонников.
Фелипе Масса впоследствии поговорил с Максом перед
В свете продолжающихся споров Ферстаппен был вынужден в понедельник опубликовать на своем аккаунте на Facebook пост, что он сожалеет о том, что оскорбил
«Думаю, что мне нужно немного разъяснить мой комментарий, сделанный после квалификации в этот
Одной из лучших гонок в моей карьере стал
Я хотел бы извиниться перед каждым бразильцем, кого задели мои комментарии. С нетерпением жду гонки в Бразилии".
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