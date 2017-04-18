Макс Ферстаппен извинился за свой комментарий

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Голландец разозлился после квалификации на задержавшего его на прогревочном круге Фелипе Массу и, отвечая на вопросы журналистов, пошутил: «Ну, он бразилец, поэтому обсуждать нечего».

Однако в Бразилии никому не понравился такой комментарий, вызвав шквал критики и неодобрения со стороны поклонников.

Фелипе Масса впоследствии поговорил с Максом перед Гран-при Бахрейна и предупредил его, чтобы он был осторожен со своими словами.

В свете продолжающихся споров Ферстаппен был вынужден в понедельник опубликовать на своем аккаунте на Facebook пост, что он сожалеет о том, что оскорбил чьи-либо чувства.

«Думаю, что мне нужно немного разъяснить мой комментарий, сделанный после квалификации в этот уик-энд, — написал Макс. — Поскольку я гонщик, я был раздосадован своей последней попыткой, на что отреагировал чересчур эмоционально, и в итоге эту фразу вырвали из контекста. Я ни в коем случае не хотел оскорблять бразильцев, которых я очень уважаю. Каждый раз, как я приезжаю в эту страну, они проявляют столько доброты ко мне.

Одной из лучших гонок в моей карьере стал Гран-при Бразилии. Для меня честь выступать в стране, подарившей таких гонщиков, как (Айртон) Сенна, (Эмерсон) Фиттипальди и (Нельсон) Пике.

Я хотел бы извиниться перед каждым бразильцем, кого задели мои комментарии. С нетерпением жду гонки в Бразилии".

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