«Хонда»: Нет кандидата лучше Баттона на замену Алонсо

«Нет кандидата лучше Дженсона Баттона. Он великолепный опытный пилот и принёс много подиумов «Хонде». Баттон — великолепный выбор, он очень важен для «Хонды», — приводит слова Ямамото Speedweek.



Алонсо пропустит Гран-при Монако, так как в это время будет выступать на «500 милях Индианаполиса» в серии IndyCar за команду «Андретти».