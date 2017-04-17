«Хонда»: Нет кандидата лучше Баттона на замену Алонсо
Управляющий автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото одобрил выбор Дженсона Баттона на замену Фернандо Алонсо за рулём «Макларена» на грядущем
Гран-при Монако.
«Нет кандидата лучше Дженсона Баттона. Он великолепный опытный пилот и принёс много подиумов «Хонде». Баттон — великолепный выбор, он очень важен для «Хонды», — приводит слова Ямамото Speedweek.
Алонсо пропустит
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