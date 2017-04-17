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17 апреля 2017, 21:41 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Хонда»: Нет кандидата лучше Баттона на замену Алонсо

Управляющий автоспортивного подразделения «Хонды» Масаси Ямамото одобрил выбор Дженсона Баттона на замену Фернандо Алонсо за рулём «Макларена» на грядущем Гран-при Монако.

«Нет кандидата лучше Дженсона Баттона. Он великолепный опытный пилот и принёс много подиумов «Хонде». Баттон — великолепный выбор, он очень важен для «Хонды», — приводит слова Ямамото Speedweek.

Алонсо пропустит Гран-при Монако, так как в это время будет выступать на «500 милях Индианаполиса» в серии IndyCar за команду «Андретти».
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