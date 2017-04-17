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17 апреля 2017, 20:37 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

СМИ: В Бахрейне Алонсо выдумал проблемы с двигателем

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо сошел с дистанции во время «Гран-при Бахрейна» не из-за технических проблем, а из-за недовольства состоянием болида, утверждает Sky Sports.

Ранее испанец неоднократно высказывал раздраженность относительно мощности мотора «Хонда» и в целом работы коллектива.

Вчера испанец заявил, что «никогда не гонялся с такой малой мощностью двигателя». За круг до конца гонки 35-летний спортсмен сошел с дистанции, что, по официальной версии, было вызвано технической неисправностью.

Однако согласно источнику, Алонсо после осознания того, что вновь не смог зацепиться за очки, просто решил заехать в боксы. Отмечается, что и впредь испанец намерен саботировать указания команды, пока болид не приведут в конкурентоспособное состояние.
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