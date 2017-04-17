СМИ: В Бахрейне Алонсо выдумал проблемы с двигателем

Ранее испанец неоднократно высказывал раздраженность относительно мощности мотора «Хонда» и в целом работы коллектива.

Вчера испанец заявил, что «никогда не гонялся с такой малой мощностью двигателя». За круг до конца гонки 35-летний спортсмен сошел с дистанции, что, по официальной версии, было вызвано технической неисправностью.

Однако согласно источнику, Алонсо после осознания того, что вновь не смог зацепиться за очки, просто решил заехать в боксы. Отмечается, что и впредь испанец намерен саботировать указания команды, пока болид не приведут в конкурентоспособное состояние.