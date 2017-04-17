Фернандо Алонсо: Вандорн даже не смог стартовать в «Гран-при Бахрейна»
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо в очередной раз выразил недовольство работой команды и мощностью мотора «Хонда».
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Вчера испанец заявил, что «никогда не гонялся с такой малой мощностью двигателя».
— Происходящее просто поражает, — цитирует Autosport Алонсо. — Удивительно, ведь мы упорно трудимся, Стоффель Вандорн очень выкладывается, но он даже не смог выйти на старт «Гран-при Бахрейна». Это просто неприемлемо! Ты можешь быть быстрым, можешь быть медленным, это зависит от множества факторов. Но когда ты не можешь выйти на старт — это шокирует.
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