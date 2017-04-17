Хит-парад Бахрейна: Алонсо круче всех, «Феррари» блеснула тактикой

Лучший гонщик: Фернандо Алонсо

Да, 1 апреля позади, и это вовсе не шутка. В Бахрейне многие пилоты сделали то, что должны были, но всего парочка прыгнула выше головы. На этом фоне отчаянная борьба испанца с группой соперников, собственной гордостью и мотором — пример спортивного мужества.



На прямых «Макларен» напоминал электромобиль не последнего поколения. И даже если Алонсо доезжал до середины прямой, когда соперник только на неё поворачивал, на торможении вполне мог состояться обгон. При этом Алонсо отчаянно цеплялся за «Торо Россо», «Хаас», «Рено», «Заубер»… Сход за два круга до финиша был ритуальным харакири, но впечатления о выступлении Фернандо он не испортил.

Лучший обгон: Макс Ферстаппен проходит Кими Райкконена и Даниэля Риккардо

Прошедший Гран-при был не богат на яркие атакующие манёвры, а одним из самых эффективных стал старт в исполнении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Голландец стоял на шестом месте, но сначала проехал привычно закопавшегося Кими Райккконена, а потом во внешней траектории обошёл своего напарника Даниэля Риккардо.



Такое резвое начало давало Ферстаппену шансы на подиум: голландец шёл четвёртым, упёрся в «Мерседесы» и пытался обойти их за счёт тактики, но отказ тормозов похоронил его гонку.

Лучшая тактика: «Феррари» и Феттель

Неизвестно, сработала бы тактика Ферстаппена или нет, а вот у Себастьяна Феттеля она сыграла на 100%. Немец прошёл Льюиса Хэмилтона на старте, а вот Валттери Боттас не допускал ошибок и не давал немцу прорваться. В то же время, финн ехал не быстро и на Себа начал давить Хэмилтон.



В итоге в «Феррари» пошли на ранний пит-стоп с целью «подрезать» конкурентов, и им всё удалось. Сам Себастьян признался, что боялся потерять преимущество из-за сейфти-кара, но этого не случилось. «Феррари» уверенно приехала к победе, а тактический ответ «Мерседеса» реальной угрозы не представлял. В прошлые сезоны «Скудерия» нередко ошибалась со стратегией, а вот тут молодцы, сориентировались.

Сюрприз этапа: Паскаль Верляйн

После двух пропущенных этапов вокруг Верляйна сформировался круг критиков, упрекавших его во всём подряд. Некоторые заявляли, что даже при двух авариях Джовинацци за рулём «Заубера» остаться должен он. Другие упрекали Паскаля в трусости.

В Бахрейне Верляйн дал им всем ответ. В прошлом году питомец «Мерседеса» привёз в очки худшую машину в пелотоне — «Манор». Теперь едва не повторил этот трюк с «Заубером». Верляйну подобрали прекрасную тактику с минимумом пит-стопов, а дальше всё было в его руках. Паскаль блестяще отработал с резиной, сражался как самурай и финишировал 11-м, не так уж много проиграв Эстебану Окону. Сам Верляйн назвал это упущением, и его амбиции внушают оптимизм.

Провал этапа: Лэнс Стролл

Совсем не хочется присоединяться к кругу костерящих Лэнса Стролла. Тем более что критикуют канадца в основном за богатство его отца. Понятно, что он новичок, что молод, что только учится… Но пора показывать себя не только на тренировках.

Позади уже 15% сезона, а Стролл проигрывает Массе, как Канада Бразилии в футбол. А ведь Масса не опережал напарников уже много-много лет.

Цитата этапа: Валттери Боттас

«Я гонщик, так что просьба пропустить напарника — худшее, что можно услышать. Но у Льюиса был шанс догнать Себастьяна, так что я понимаю решение команды. Лично для меня это тяжело, но мне надо выяснить, почему у меня не было темпа».