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17 апреля 2017, 15:30 | Авто/мото: Формула-1 | Вести.Ru

Даниил Квят: Всерьез рассчитываю реабилитироваться на Гран-при России

Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят, который не слишком удачно выступил на Гран-при Бахрейна, сначала вылетев с трассы, а затем поднявшись только на 12-е место в пелетоне, поделился впечатлениями от гонки. Он отметил, что все для него закончилось на первом круге.

Российский пилот формулической команды <span class=error>Toro</span> Rosso Даниил <span class=error>Квят</span> который не слишком удачно выступил на <nobr>Гран-при </nobr>Бахрейна сначала вылетев с трассы а затем поднявшись только на 12-е место в <span class=error>пелетоне</span> поделился впечатлениями от гонки. Он отметил что все для него закончилось на первом круге. Увеличить
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«К сожалению, для меня гонка была фактически закончена после стартового круга, — цитирует Квята Спортс.Ru со ссылкой на пресс-службу Toro Rosso. — Сцепление с трассой на первом круге было очень низким, и я вылетел с трека из-за недопонимания с другим гонщиком — я заблокировал колеса, вылетел с трассы и в результате оказался на последнем месте».

По словам российского гонщика, он собирается тщательно проанализировать случившееся: «Ведь мне показалось, что у моей машины сцепление с трассой было намного ниже, чем у соперников. В этой гонке был просто не наш день, однако мы не можем позволить себе таких неудач, ведь борьба в середине пелетона идет очень плотная».

Квят признался, что затем гонка была для него напряженной: «Мы продолжали бороться — хотя, к сожалению, бороться нам уже было не за что, поскольку мы слишком сильно отстали. Ну, по крайней мере я сумел добраться до финиша — для нас было важно проехать все эти круги, чтобы каждый раз, оказываясь за рулем болида, в будущем я чувствовал себя комфортно».

Россиянин высказал надежду, что в следующей гонке Гран-при России он повернет Фортуну к себе лицом: «В Сочи, на домашнем для меня Гран-при, я надеюсь, мы сможем бороться за очки, ведь нам это нужно и у нас есть для этого достаточно быстрая машина».
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