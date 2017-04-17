Даниил Квят: Всерьез рассчитываю реабилитироваться на Гран-при России
Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят, который не слишком удачно выступил на
Гран-при Бахрейна, сначала вылетев с трассы, а затем поднявшись только на 12-е место в пелетоне, поделился впечатлениями от гонки. Он отметил, что все для него закончилось на первом круге.
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Видимо, что-то случилось...
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«К сожалению, для меня гонка была фактически закончена после стартового круга, — цитирует Квята Спортс.Ru со ссылкой на
По словам российского гонщика, он собирается тщательно проанализировать случившееся: «Ведь мне показалось, что у моей машины сцепление с трассой было намного ниже, чем у соперников. В этой гонке был просто не наш день, однако мы не можем позволить себе таких неудач, ведь борьба в середине пелетона идет очень плотная».
Квят признался, что затем гонка была для него напряженной: «Мы продолжали бороться — хотя, к сожалению, бороться нам уже было не за что, поскольку мы слишком сильно отстали. Ну, по крайней мере я сумел добраться до финиша — для нас было важно проехать все эти круги, чтобы каждый раз, оказываясь за рулем болида, в будущем я чувствовал себя комфортно».
Россиянин высказал надежду, что в следующей гонке
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