Даниил Квят: Всерьез рассчитываю реабилитироваться на Гран-при России

«К сожалению, для меня гонка была фактически закончена после стартового круга, — цитирует Квята Спортс.Ru со ссылкой на пресс-службу Toro Rosso. — Сцепление с трассой на первом круге было очень низким, и я вылетел с трека из-за недопонимания с другим гонщиком — я заблокировал колеса, вылетел с трассы и в результате оказался на последнем месте».

По словам российского гонщика, он собирается тщательно проанализировать случившееся: «Ведь мне показалось, что у моей машины сцепление с трассой было намного ниже, чем у соперников. В этой гонке был просто не наш день, однако мы не можем позволить себе таких неудач, ведь борьба в середине пелетона идет очень плотная».

Квят признался, что затем гонка была для него напряженной: «Мы продолжали бороться — хотя, к сожалению, бороться нам уже было не за что, поскольку мы слишком сильно отстали. Ну, по крайней мере я сумел добраться до финиша — для нас было важно проехать все эти круги, чтобы каждый раз, оказываясь за рулем болида, в будущем я чувствовал себя комфортно».