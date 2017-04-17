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17 апреля 2017, 15:25 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Необходимые для Гран-при «Формулы-1» изменения внесены на трассе «Сочи Автодром»

СОЧИ, 17 апреля. /ТАСС/. Организаторы четвертого Гран- при России — этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — завершили изменения в инфраструктуре трассы, необходимые для проведения соревнований. Новшества связаны с введенными Международной автомобильной федерацией (FIA) новыми требованиями безопасности, сообщила пресс- служба «Сочи Автодрома».

На стартовой прямой нанесена новая разметка для болидов габаритные размеры которых увеличились в связи с изменением технического регламента. Увеличить
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«На стартовой прямой нанесена новая разметка для болидов, габаритные размеры которых увеличились в связи с изменением технического регламента. Свежее покрытие появилось и в зоне вылета в районе последнего 18-го поворота — традиционно это цвета российского триколора. Кроме того, изменения коснулись и зоны вылета в районе шиканы второго поворота — теперь там установлены дополнительные искусственные дорожные неровности “лежачие полицейские” общей длиной 80 метров», — рассказали организаторы российского этапа.

Ограничители скорости впервые появились на сочинской трассе. Теперь после разгона со стартовой прямой пилоты не смогут использовать зону вылета на этом участке для получения преимущества. Также согласно новым требованиям FIA, продиктованным возросшими скоростями болидов, на «Сочи Автодроме» усилили систему защитных барьеров TecPro на втором, четвертом и тринадцатом поворотах.

Ранее ТАСС сообщал, что на Гран-при России в Сочи уже продано более половины билетов. Четвертый в истории Гран- при России пройдет на «Сочи-Автодроме» с 27 по 30 апреля.
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