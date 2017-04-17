Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29455270/
17 апреля 2017, 15:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В Сочи прибыли первые морские грузы Формулы-1

На «Сочи Автодроме» завершается подготовка инфраструктуры к Гран-при России.

Паддок «Сочи Автодрома» обрёл новые черты — на трассе смонтированы объекты временной инфраструктуры для Гран-при. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы главной кухни паддока для компании «Do&Co», обеспечивающей кейтеринг высочайшего уровня для гостей Paddock Club. Также на территории трассы уже смонтированы склады для нужд команд, склад Pirelli и боксы гонок поддержки, отмечается в пресс-релизе «Сочи Автодрома».

16 апреля на автодром прибыли первые морские грузы Формулы-1 из Новороссийска. Совсем скоро на трассу доставят и авиагрузы команд.

Преобразилась и сама гоночная трасса — на стартовой прямой нанесена новая разметка для болидов, габаритные размеры которых увеличились в связи с изменением технического регламента.

Свежее покрытие появилось и в зоне вылета около последнего, 18-го поворота — традиционно это цвета российского триколора. Кроме того, изменения коснулись и зоны вылета в районе шиканы второго поворота — теперь там установлены дополнительные искусственные дорожные неровности «лежачие полицейские» общей длиной 80 метров. Данная конструкция позволит предупредить манёвры пилотов, которые, в случае нарушения границ трассы после разгона со стартовой прямой, используют зону вылета на этом участке для получения преимущества. Ещё раньше, в начале этого года, согласно новым требованиям FIA, продиктованным возросшими скоростями болидов, на «Сочи Автодроме» усилили систему защитных барьеров TecPro во втором, четвёртом и тринадцатом поворотах.

Также 17 апреля на трассе начинает свою работу технический персонал Formula One Management и представители телевещательных компаний.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Даниил Квят: Всерьез рассчитываю реабилитироваться на Гран-при России

Даниил Квят: Всерьез рассчитываю реабилитироваться на Гран-при России

Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят, который не слишком удачно выступил на Гран-при Бахрейна, сначала вылетев с трассы, а затем поднявшись только на 12-е место в пелетоне, поделился впечатлениями от гонки. Он отметил, что все для него закончилось на первом круге.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!