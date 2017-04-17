В Сочи прибыли первые морские грузы Формулы-1
На «Сочи Автодроме» завершается подготовка инфраструктуры к
Гран-при России.
Паддок «Сочи Автодрома» обрёл новые черты — на трассе смонтированы объекты временной инфраструктуры для
16 апреля на автодром прибыли первые морские грузы Формулы-1 из Новороссийска. Совсем скоро на трассу доставят и авиагрузы команд.
Преобразилась и сама гоночная трасса — на стартовой прямой нанесена новая разметка для болидов, габаритные размеры которых увеличились в связи с изменением технического регламента.
Свежее покрытие появилось и в зоне вылета около последнего, 18-го поворота — традиционно это цвета российского триколора. Кроме того, изменения коснулись и зоны вылета в районе шиканы второго поворота — теперь там установлены дополнительные искусственные дорожные неровности «лежачие полицейские» общей длиной 80 метров. Данная конструкция позволит предупредить манёвры пилотов, которые, в случае нарушения границ трассы после разгона со стартовой прямой, используют зону вылета на этом участке для получения преимущества. Ещё раньше, в начале этого года, согласно новым требованиям FIA, продиктованным возросшими скоростями болидов, на «Сочи Автодроме» усилили систему защитных барьеров TecPro во втором, четвёртом и тринадцатом поворотах.
Также 17 апреля на трассе начинает свою работу технический персонал Formula One Management и представители телевещательных компаний.
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