В Сочи прибыли первые морские грузы Формулы-1

Паддок «Сочи Автодрома» обрёл новые черты — на трассе смонтированы объекты временной инфраструктуры для Гран-при. В настоящее время завершаются пусконаладочные работы главной кухни паддока для компании «Do&Co», обеспечивающей кейтеринг высочайшего уровня для гостей Paddock Club. Также на территории трассы уже смонтированы склады для нужд команд, склад Pirelli и боксы гонок поддержки, отмечается в пресс-релизе «Сочи Автодрома».



16 апреля на автодром прибыли первые морские грузы Формулы-1 из Новороссийска. Совсем скоро на трассу доставят и авиагрузы команд.

Преобразилась и сама гоночная трасса — на стартовой прямой нанесена новая разметка для болидов, габаритные размеры которых увеличились в связи с изменением технического регламента.

Свежее покрытие появилось и в зоне вылета около последнего, 18-го поворота — традиционно это цвета российского триколора. Кроме того, изменения коснулись и зоны вылета в районе шиканы второго поворота — теперь там установлены дополнительные искусственные дорожные неровности «лежачие полицейские» общей длиной 80 метров. Данная конструкция позволит предупредить манёвры пилотов, которые, в случае нарушения границ трассы после разгона со стартовой прямой, используют зону вылета на этом участке для получения преимущества. Ещё раньше, в начале этого года, согласно новым требованиям FIA, продиктованным возросшими скоростями болидов, на «Сочи Автодроме» усилили систему защитных барьеров TecPro во втором, четвёртом и тринадцатом поворотах.



Также 17 апреля на трассе начинает свою работу технический персонал Formula One Management и представители телевещательных компаний.