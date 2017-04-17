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17 апреля 2017, 14:54 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Уильямс» определился с графиком работы пилотов на тестах в Бахрейне

Команда «Уильямс» определилась с графиком работы своих пилотов на тестах Формулы-1, которые будет проходить с 18 по 19 апреля в Бахрейне.

18 апреля по половине дня на трассе отработают боевые пилоты «Уильямса» Лэнс Стролл и Фелипе Масса. 19 апреля испытывать болид будет тестовый пилот Гэри Паффетт, сообщается в «твиттере» команды.

Ранее с графиком работы на тестах определилась команда «Ред Булл».
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