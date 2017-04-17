«Уильямс» определился с графиком работы пилотов на тестах в Бахрейне
Команда «Уильямс» определилась с графиком работы своих пилотов на тестах Формулы-1, которые будет проходить с 18 по 19 апреля в Бахрейне.
18 апреля по половине дня на трассе отработают боевые пилоты «Уильямса» Лэнс Стролл и Фелипе Масса. 19 апреля испытывать болид будет тестовый пилот Гэри Паффетт, сообщается в «твиттере» команды.
Ранее с графиком работы на тестах определилась команда «Ред Булл».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter