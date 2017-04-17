«Уильямс» определился с графиком работы пилотов на тестах в Бахрейне

Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят, который не слишком удачно выступил на Гран-при Бахрейна, сначала вылетев с трассы, а затем поднявшись только на 12-е место в пелетоне, поделился впечатлениями от гонки. Он отметил, что все для него закончилось на первом круге.