Вялый Кими и слишком много ошибок Хэмилтона. Оценки гонщикам за Бахрейн
Победитель
Гран-при Бахрейна был в ударе, а вот его коллеги по подиуму выступили не слишком удачно. Было и несколько явных провалов.
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Себастьян Феттель — 9,5
Серхио Перес — 9
Чеко продолжает серию финишей в очках. Мексиканец не сумел пройти в Q2
Фелипе Масса — 9
Не стареют душой ветераны. Бразилец мощно стартовал, пройдя Хюлькенберга и Райкконена, а по ходу гонки поборолся и с Риккардо. Фелипе выжал из «Уильямса» максимум возможного. Так что в Бахрейне об уходе Боттаса никто не грустил.
Паскаль Верляйн — 9
Немец вернулся, да так, что тут же заставил всех забыть о пропуске двух
Ромен Грожан — 8,5
Поздравляем француза с 31-м днём рождения. Ромен имеет полное право отметить его в хорошем настроении после добротного
Фернандо Алонсо — 8,5
Несмотря на новую порцию недовольства в адрес команды, Алонсо отработал этап на стабильно высоком уровне. Оказавшись в группе с Квятом и Палмером, Фернандо основательно потрепал молодёжь, пока «Хонда» вновь не умерла. Макс Ферстаппен — 8
Так тоже бывает: Макс — не гонщик дня. Голландец проиграл Риккардо в квалификации, но обошёл напарника уже на старте. Ферстаппен демонстрировал сильный темп на «суперсофте», ну, а что было бы дальше, не случись отказа тормозов, можно лишь гадать.
Валттери Боттас — 7,5
Финн нашёл скорость в квалификации, но не в гонке. Разница в скорости с Феттелем и Хэмилтоном после первого
Нико Хюлькенберг — 7,5
Пока «Рено» позволяет Халку блистать только по субботам. В гонке темп машины становится намного ниже: ни о какой борьбе с «Уильямсом» и даже «Форс Индия» говорить не приходится. И всё же Нико набрал первые очки в новой команде и смотрелся гораздо сильнее Палмера.
Льюис Хэмилтон — 7
Британец в третьей квалификации сезона впервые проиграл новому напарнику, затем уступил Феттелю на старте и, наконец, заработал глуповатый штраф за оттормаживание Риккардо перед
Даниэль Риккардо — 7
Из плюсов — победа над Максом в субботу. Из минусов — средний старт и провал после
Эстебан Окон — 7
Француз вновь в очках, но это не повод для совсем уж высокого балла: в гонке Окон пропустил Переса и не смотрелся на уровне напарника. Адаптация продолжается.
Даниил Квят — 5,5
Увы, не самый удачный
Кими Райкконен — 5
Кими, что с тобой? В Бахрейне финн вновь был вял, что особенно заметно на фоне успехов Феттеля. Проигрыш Риккардо в субботу, слабый старт, безрадостное четвёртое место — Маркьонне и Арривабене вряд ли счастливы. Джолион Палмер — 5
Британец словно вернулся в начало 2016-го. Да, Джолион пробился в Q3, но только после ошибки Квята и с заметным отставанием от Хюлькенберга. Оно никуда не делось и в воскресенье: разница в скорости двух пилотов была для Палмера неприятно серьёзной.
Маркус Эрикссон — 5
Швед был практически сметён вернувшимся в строй Верляйном. Да, в
Карлос Сайнс — 5
Слабый
Лэнс Стролл — 4,5
Пусть даже абзацем выше мы не стали обвинять канадца в аварии с Сайнсом, полностью вина не снимается и со Стролла: для него урок, что нужно чаще смотреть в зеркала. И в любом случае Лэнс пока не демонстрирует скорости, достойной Формулы-1. Стролл вновь много проигрывал Массе и в субботу, и в воскресенье — не рановато ли папа посадил чемпиона Формулы-3 в Ф-1?
Кевин Магнуссен — б/о
Пока сезон датчанина — сплошные американские горки. В Бахрейне пришёл черёд падения: Кевин запорол первый квалификационный круг, а второго лишился после жёлтых флагов
Стоффель Вандорн — б/о
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