Вялый Кими и слишком много ошибок Хэмилтона. Оценки гонщикам за Бахрейн

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Себастьян Феттель — 9,5

Уик-энд, максимально близкий к идеальному. Чуть-чуть снижаем за последний круг в квалификации, ну и вообще у нас десятки за чудеса-чудеса, а здесь — чёткая работа на машине, которая в гонке была по меньшей мере одной из двух быстрейших.

Серхио Перес — 9

Чеко продолжает серию финишей в очках. Мексиканец не сумел пройти в Q2 из-за жёлтых флагов, но блестяще стартовал и в итоге сменил 18-ю позицию на седьмую. Пусть в квалификации «Форс Индия» едет так себе, но в гонке она по-прежнему резва.

Фелипе Масса — 9

Не стареют душой ветераны. Бразилец мощно стартовал, пройдя Хюлькенберга и Райкконена, а по ходу гонки поборолся и с Риккардо. Фелипе выжал из «Уильямса» максимум возможного. Так что в Бахрейне об уходе Боттаса никто не грустил.

Паскаль Верляйн — 9

Немец вернулся, да так, что тут же заставил всех забыть о пропуске двух Гран-при. Проход во второй квалификационный сегмент и финиш на 11-м месте впереди Квята и Палмера — отличная работа!

Ромен Грожан — 8,5

Поздравляем француза с 31-м днём рождения. Ромен имеет полное право отметить его в хорошем настроении после добротного Гран-при. Выступление Грожана зрелищным не назвать, но оказался он максимально высоко.

Фернандо Алонсо — 8,5

Несмотря на новую порцию недовольства в адрес команды, Алонсо отработал этап на стабильно высоком уровне. Оказавшись в группе с Квятом и Палмером, Фернандо основательно потрепал молодёжь, пока «Хонда» вновь не умерла. Макс Ферстаппен — 8

Так тоже бывает: Макс — не гонщик дня. Голландец проиграл Риккардо в квалификации, но обошёл напарника уже на старте. Ферстаппен демонстрировал сильный темп на «суперсофте», ну, а что было бы дальше, не случись отказа тормозов, можно лишь гадать.

Валттери Боттас — 7,5

Финн нашёл скорость в квалификации, но не в гонке. Разница в скорости с Феттелем и Хэмилтоном после первого пит-стопа была неприятно серьёзной. Правда, команда объяснила это собственной проблемой со слишком большим давлением в колёсах, что отчасти снимает с финна ответственность.

Нико Хюлькенберг — 7,5

Пока «Рено» позволяет Халку блистать только по субботам. В гонке темп машины становится намного ниже: ни о какой борьбе с «Уильямсом» и даже «Форс Индия» говорить не приходится. И всё же Нико набрал первые очки в новой команде и смотрелся гораздо сильнее Палмера.

Льюис Хэмилтон — 7

Британец в третьей квалификации сезона впервые проиграл новому напарнику, затем уступил Феттелю на старте и, наконец, заработал глуповатый штраф за оттормаживание Риккардо перед пит-стопом. Всё это в сумме помешало Льюису сразиться с Феттелем за победу. Многовато ошибок для одного уик-энда.

Даниэль Риккардо — 7

Из плюсов — победа над Максом в субботу. Из минусов — средний старт и провал после сейфти-кара, когда австралиец стремительно упал с третьей позиции. Дэн и вся команда продолжают ждать обновлений к Испании и Канаде.

Эстебан Окон — 7

Француз вновь в очках, но это не повод для совсем уж высокого балла: в гонке Окон пропустил Переса и не смотрелся на уровне напарника. Адаптация продолжается.

Даниил Квят — 5,5

Увы, не самый удачный уик-энд. Третий сегмент ускользнул от Квята после ошибки в последнем повороте, а на первом круге ушли и очки — после вылета в борьбе с Сайнсом. В позитив Даниилу запишем серию красивых атак, которых, к сожалению, оказалось недостаточно для возврата в топ-10.



Кими Райкконен — 5

Кими, что с тобой? В Бахрейне финн вновь был вял, что особенно заметно на фоне успехов Феттеля. Проигрыш Риккардо в субботу, слабый старт, безрадостное четвёртое место — Маркьонне и Арривабене вряд ли счастливы. Джолион Палмер — 5

Британец словно вернулся в начало 2016-го. Да, Джолион пробился в Q3, но только после ошибки Квята и с заметным отставанием от Хюлькенберга. Оно никуда не делось и в воскресенье: разница в скорости двух пилотов была для Палмера неприятно серьёзной.

Маркус Эрикссон — 5

Швед был практически сметён вернувшимся в строй Верляйном. Да, в чём-то не повезло, но очевидно, что Маркусу есть над чем подумать перед Сочи.

Карлос Сайнс — 5

Слабый уик-энд для пилотов «Торо Россо». В субботу испанцу не повезло, а в воскресенье, мы считаем, именно Карлос должен взять на себя большую часть вины за аварию со Строллом. Это был поворот канадца, а Сайнсу чуть не хватило понимания ситуации. Нельзя сказать, что ошибка чудовищная, но вот её последствия — максимально плачевные.

Лэнс Стролл — 4,5

Пусть даже абзацем выше мы не стали обвинять канадца в аварии с Сайнсом, полностью вина не снимается и со Стролла: для него урок, что нужно чаще смотреть в зеркала. И в любом случае Лэнс пока не демонстрирует скорости, достойной Формулы-1. Стролл вновь много проигрывал Массе и в субботу, и в воскресенье — не рановато ли папа посадил чемпиона Формулы-3 в Ф-1?



Кевин Магнуссен — б/о

Пока сезон датчанина — сплошные американские горки. В Бахрейне пришёл черёд падения: Кевин запорол первый квалификационный круг, а второго лишился после жёлтых флагов из-за «Торо Россо» Сайнса. Ну, а в гонке «Хаас» очень быстро сломался.