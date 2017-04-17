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17 апреля 2017, 13:54 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Ред Булл» выбрал Риккардо и Гасли для участия в тестах в Бахрейне

Команда «Ред Булл» опубликовала состав пилотов на тесты Формулы-1 в Бахрейне, которые будут проходить с 18 по 19 апреля.

В среду, 18 апреля, за руль болида австрийской команды сядет боевой пилот Даниэль Риккардо. В четверг, 19 апреля, австралийца сменит резервист «Ред Булл» Пьер Гасли, сообщается в «твиттере» команды.

Ранее стало известно, что на тестах в Бахрейне выступит россиянин Сергей Сироткин, который будет представлять команду «Рено».
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