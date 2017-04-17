«Ред Булл» выбрал Риккардо и Гасли для участия в тестах в Бахрейне

В среду, 18 апреля, за руль болида австрийской команды сядет боевой пилот Даниэль Риккардо. В четверг, 19 апреля, австралийца сменит резервист «Ред Булл» Пьер Гасли, сообщается в «твиттере» команды.



Ранее стало известно, что на тестах в Бахрейне выступит россиянин Сергей Сироткин, который будет представлять команду «Рено».