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17 апреля 2017, 12:51 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Масса посоветовал Ферстаппену следить за своим языком

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса посоветовал гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену быть осторожнее со своими комментариями.

После квалификации голландец обвинил Массу в блокировке по ходу сессии, и когда его спросили, обсудил ли он этот инцидент с Массой, пилот «Ред Булл» ответил: «Ну, он бразилец, поэтому обсуждать нечего».

«Сегодня утром я сказал ему: “Будь осторожен в своих высказываниях, потому что в конце года тебя ждёт Гран-при Бразилии, и тебе придётся гоняться. Поосторожней с тем, что говоришь”.

Без сомнения, неправильно говорить о бразильцах, когда понятия не имеешь, о чём говоришь», — цитирует Массу Motorsport.
Также бразилец добавил, что был озадачен критикой голландца за свои действия в квалификации. «Он не знал, что говорит, потому что я не сделал ничего, что могло бы его беспокоить. Быть может, он хотел найти оправдание своему поражению от напарника, и ему было нужно кого-то обвинить. Я ему сказал: “То же самое произошло между Нико Хюлькенбергом и мной, и ты видел, чтобы кто-то жаловался?” Прежде чем начинать быстрый круг, нужно позаботиться о том, чтобы быть в лучшем положении. Если ты не можешь этого сделать, то это твоя личная ошибка», — отметил гонщик.
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