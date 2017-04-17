Масса посоветовал Ферстаппену следить за своим языком
Пилот «Уильямса» Фелипе Масса посоветовал гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену быть осторожнее со своими комментариями.
После квалификации голландец обвинил Массу в блокировке по ходу сессии, и когда его спросили, обсудил ли он этот инцидент с Массой, пилот «Ред Булл» ответил: «Ну, он бразилец, поэтому обсуждать нечего».
«Сегодня утром я сказал ему: “Будь осторожен в своих высказываниях, потому что в конце года тебя ждёт
Без сомнения, неправильно говорить о бразильцах, когда понятия не имеешь, о чём говоришь», — цитирует Массу Motorsport.
Также бразилец добавил, что был озадачен критикой голландца за свои действия в квалификации. «Он не знал, что говорит, потому что я не сделал ничего, что могло бы его беспокоить. Быть может, он хотел найти оправдание своему поражению от напарника, и ему было нужно
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