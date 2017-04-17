Хэмилтон призывает «Мерседес» улучшить темп болида
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон призывает свою команду улучшить машину после
Гран-при Бахрейна, на котором он финишировал вторым, уступив победу гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю.
По его мнению, соперникам удалось добиться большего прогресса.
«Феррари» сильна в гонке, а мы испытываем проблемы с задней частью машины. Трудно их объяснить. Наши соперники проделали огромную работу, и нам нужно улучшить ситуацию. Речь идёт о
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