Хэмилтон призывает «Мерседес» улучшить темп болида

По его мнению, соперникам удалось добиться большего прогресса.



«Феррари» сильна в гонке, а мы испытываем проблемы с задней частью машины. Трудно их объяснить. Наши соперники проделали огромную работу, и нам нужно улучшить ситуацию. Речь идёт о каких-то маленьких процентах, разделяющих победу и второе место, — приводит слова Хэмилтона BBC.