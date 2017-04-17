«Я думаю, с годами ничего не меняется в том плане, что я чувствую душевную боль, когда финиширую на втором месте. Люди думают, что вы должны быть довольны таким результатом, но это не то, ради чего я существую. Если кто-то думает, что я или какой-либо другой пилот должен быть рад второму мест, то я не знаю, что и ответить», — приводит слова Хэмилтона Independent.