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17 апреля 2017, 11:10 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Второе место — это не то, ради чего я живу

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что второе место на Гран-при Бахрейна принесло ему разочарование, учитывая то, что он мог рассчитывать на победу.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон признался что второе место на <nobr>Гран-при </nobr>Бахрейна принесло ему разочарование учитывая то что он мог рассчитывать на победу. Увеличить
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«Я думаю, с годами ничего не меняется в том плане, что я чувствую душевную боль, когда финиширую на втором месте. Люди думают, что вы должны быть довольны таким результатом, но это не то, ради чего я существую. Если кто-то думает, что я или какой-либо другой пилот должен быть рад второму мест, то я не знаю, что и ответить», — приводит слова Хэмилтона Independent.
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