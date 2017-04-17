Хэмилтон: Второе место — это не то, ради чего я живу
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что второе место на
Гран-при Бахрейна принесло ему разочарование, учитывая то, что он мог рассчитывать на победу.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я думаю, с годами ничего не меняется в том плане, что я чувствую душевную боль, когда финиширую на втором месте. Люди думают, что вы должны быть довольны таким результатом, но это не то, ради чего я существую. Если
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