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https://sport.mail.ru/news/formula1/29451196/
17 апреля 2017, 10:30 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Льюис Хэмилтон извинился перед командой за штраф в гонке

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон после финиша в Бахрейне извинился за инцидент, в результате которого получил пятисекундное наказание.

После появления на трассе автомобиля безопасности Mercedes отправила оба своих автомобиля в боксы. Хэмилтон ехал позади Валттери, и чтобы затормозить Даниэля Риккардо, решил медленно проехать по пит-лейну. Стюарды решили, что трехкратный чемпион действовал преднамеренно, и дали ему пятисекундный штраф.

«Гонка началась не самым удачным образом, но и потом нам было очень трудно, — признался Льюис. — На пит-лейне я допустил ошибку, поэтому приношу свои извинения перед командой. Я изо всех сил старался сократить отставание, но после последнего пит-стопа был позади на 19 секунд — это слишком много. Надо отдать должное Ferrari, сегодня они молодцы! Но мы точно нанесем ответный командный удар! Я расстроен, учитывая, что мы могли выиграть — неприятный опыт, но ничего не поделаешь. Главное, что я выложился на все сто.

Сейчас Льюис Хэмилтон проигрывает семь очков в общем зачете Себастьяну Феттелю.
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