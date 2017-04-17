Льюис Хэмилтон извинился перед командой за штраф в гонке

После появления на трассе автомобиля безопасности Mercedes отправила оба своих автомобиля в боксы. Хэмилтон ехал позади Валттери, и чтобы затормозить Даниэля Риккардо, решил медленно проехать по пит-лейну. Стюарды решили, что трехкратный чемпион действовал преднамеренно, и дали ему пятисекундный штраф.

«Гонка началась не самым удачным образом, но и потом нам было очень трудно, — признался Льюис. — На пит-лейне я допустил ошибку, поэтому приношу свои извинения перед командой. Я изо всех сил старался сократить отставание, но после последнего пит-стопа был позади на 19 секунд — это слишком много. Надо отдать должное Ferrari, сегодня они молодцы! Но мы точно нанесем ответный командный удар! Я расстроен, учитывая, что мы могли выиграть — неприятный опыт, но ничего не поделаешь. Главное, что я выложился на все сто.

Сейчас Льюис Хэмилтон проигрывает семь очков в общем зачете Себастьяну Феттелю.