Льюис Хэмилтон извинился перед командой за штраф в гонке
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон после финиша в Бахрейне извинился за инцидент, в результате которого получил пятисекундное наказание.
После появления на трассе автомобиля безопасности Mercedes отправила оба своих автомобиля в боксы. Хэмилтон ехал позади Валттери, и чтобы затормозить Даниэля Риккардо, решил медленно проехать по
«Гонка началась не самым удачным образом, но и потом нам было очень трудно, — признался Льюис. — На
Сейчас Льюис Хэмилтон проигрывает семь очков в общем зачете Себастьяну Феттелю.
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