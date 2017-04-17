Команда Mercedes выставила неправильное давление в шинах Валттери Боттаса в Бахрейне

Валттери стартовал с поула, но не мог долго находиться под сильным прессингом со стороны Себастьяна Феттеля.

«Наш генератор сломался еще на стартовой решетке, и мы не смогли выставить правильное давление в шинах Валттери, — сказал босс Mercedes Тото Вольф. — Мы знали, что ему придется тяжело. Мы ничего не смогли сделать с Себастьяном, который шел вторым, поэтому у Ferrari появился шанс обойти нас на пит-стопах. Они сделали это довольно рано, что привело их в итоге к победе».

Боттас, занявший третье место, рассказал, каковы были ощущения от пилотирования с такой резиной: «Давление в моих шинах было выше примерно на один квадратный фунт на дюйм. Каждый стремится выставить минимальное давление, регламентированное Pirelli, которое и так очень высокое. Всё, что выше — очень плохо. Казалось, что шины сильно перегреваются. Они не работали так как надо, поскольку перегревались от контакта с поверхностью, так что не было ни баланса, ни сцепления».

После пит-стопа Боттас преследовал Феттеля, но вскоре его темп снова упал. Гонщик не знает, в чем была проблема на втором и третьем отрезках.

«У меня нет объяснения, почему потом задняя резина не работала, — поделился Боттас. — Это было ненормально. Я делал всё, чтобы справиться с избыточной маневренностью. Новые шины работали нормально, но как только поднималась температура поверхности, становилось сложнее. Странная гонка и необъяснимая во многом для меня».