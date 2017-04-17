Квят: «Торо Россо» предстоит разобраться в случившемся на старте Гран-при Бахрейна
МОСКВА, 17 апр —
Р-Спорт. «Торо Россо» предстоит разобраться в эпизоде, который случился на первом круге Гран-при Бахрейна, заявил российский пилот итальянской команды «Формулы-1» Даниил Квят.
Квят в воскресенье стартовал 11-м и занял итоговое 12-е место. По ходу первого круга россиянин вынуждено выехал за пределы трассы и откатился в конец пелотона. Партнер Квята по команде испанец Карлос
«После первого круга я подумал, что гонка для меня закончена. На первом круге было плохое сцепление с трассой, и я вылетел
Четвертый этап чемпионата мира пройдет
«Надеюсь, что на домашнем для меня
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