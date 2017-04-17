Квят: «Торо Россо» предстоит разобраться в случившемся на старте Гран-при Бахрейна

Квят в воскресенье стартовал 11-м и занял итоговое 12-е место. По ходу первого круга россиянин вынуждено выехал за пределы трассы и откатился в конец пелотона. Партнер Квята по команде испанец Карлос Сайнс-младший сошел с дистанции.

«После первого круга я подумал, что гонка для меня закончена. На первом круге было плохое сцепление с трассой, и я вылетел из-за недопонимания с другим болидом. Я заблокировал колеса и ушел с трассы, что отбросило меня назад. Нам необходимо проанализировать то, что произошло, поскольку я чувствовал, что у меня было меньше сцепления с трассой, чем у соперников. Получилась напряженная гонка, но, к сожалению, нам не за что было бороться, поскольку до очковой зоны было слишком далеко», — сказал Квят, чьи слова приводятся на официальном сайте команды.

Четвертый этап чемпионата мира пройдет 27—30 апреля в Сочи.