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17 апреля 2017, 8:35 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Квят: «Торо Россо» предстоит разобраться в случившемся на старте Гран-при Бахрейна

МОСКВА, 17 апр — Р-Спорт. «Торо Россо» предстоит разобраться в эпизоде, который случился на первом круге Гран-при Бахрейна, заявил российский пилот итальянской команды «Формулы-1» Даниил Квят.

Квят в воскресенье стартовал 11-м и занял итоговое 12-е место. По ходу первого круга россиянин вынуждено выехал за пределы трассы и откатился в конец пелотона. Партнер Квята по команде испанец Карлос Сайнс-младший сошел с дистанции.

«После первого круга я подумал, что гонка для меня закончена. На первом круге было плохое сцепление с трассой, и я вылетел из-за недопонимания с другим болидом. Я заблокировал колеса и ушел с трассы, что отбросило меня назад. Нам необходимо проанализировать то, что произошло, поскольку я чувствовал, что у меня было меньше сцепления с трассой, чем у соперников. Получилась напряженная гонка, но, к сожалению, нам не за что было бороться, поскольку до очковой зоны было слишком далеко», — сказал Квят, чьи слова приводятся на официальном сайте команды.

Четвертый этап чемпионата мира пройдет 27—30 апреля в Сочи.

«Надеюсь, что на домашнем для меня Гран-при в России мы сумеем побороться за очки. Нам это необходимо, и у нас есть машина, которая поможет нам в достижении таких целей», — добавил пилот.
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