Квят пожаловался на проблемы со сцеплением во время гонки Гран-при Бахрейна

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Квят финишировал 12-м, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший сошел с дистанции из-за аварии на трассе.

«После первого круга я думал, что гонка для меня завершена. В самом начале было очень плохое сцепление с асфальтом, я вылетел за пределы трассы в борьбе с другим болидом. Команде нужно проанализировать, что произошло, гонка получилась напряженной, но, к сожалению, нам не за что было бороться, поскольку до очковой зоны было слишком далеко. В следующей гонке на родной трассе мы должны побороться за очки, нам это по силам», — сказал Квят.

Следующий этап пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.