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17 апреля 2017, 8:25 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Квят пожаловался на проблемы со сцеплением во время гонки Гран-при Бахрейна

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» Даниил Квят отметил, что испытывал проблемы со сцеплением во время гонки Гран-при Бахрейна. Слова спортсмена приводит официальный сайт команды.

По словам россиянина на домашней трассе в Сочи команда Торо Россо должна побороться за очки ей это по силам. Увеличить
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Квят финишировал 12-м, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший сошел с дистанции из-за аварии на трассе.

«После первого круга я думал, что гонка для меня завершена. В самом начале было очень плохое сцепление с асфальтом, я вылетел за пределы трассы в борьбе с другим болидом. Команде нужно проанализировать, что произошло, гонка получилась напряженной, но, к сожалению, нам не за что было бороться, поскольку до очковой зоны было слишком далеко. В следующей гонке на родной трассе мы должны побороться за очки, нам это по силам», — сказал Квят.

Следующий этап пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.
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